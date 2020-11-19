«ليك حساب في بنك».. أحذر من تحديث «بياناتك بالتليفون».. حكاية «مملوك»: «اتنصب عليه في 30 ألف جنيه»

في واقعة مأساوية بدأت بـ"ألو.. إزي حضرتك يا فندم معاك خدمة العملاء لتحديث بيانات الحساب".. جملة تتردد كثيرا في مكالمة هاتفية لأي شخص لديه حساب في بنك، وهو أمر طبيعي يحدث بشكل دائم كل فترة، لذلك لم يشك "أشرف مملوك" أحد العملاء، عندما اتصل به شخص يطلب منه تحديث بياناته، لكنه لم يكن يعلم أنه ينتظره عملية نصب كبيرة تفقده 30 ألف جنيه من مدخراته.

في نحو الساعة الخامسة مساء أمس، استقبل مملوك الذي يعمل في رعاية شباب بجامعة القاهرة، تليفونا من شخص يطلب منه تحديث بيانات بطاقة الصرف الآلي لأحد البنوك الشهيرة: "قولتله ممكن أحدثها من خلال البنك على طول، قالي لأ حضرتك دي حاجة خاصة بالجهاز المركزي مالهاش دعوة بالبنك"، وفقا لقوله لـ"الوطن". حسبما نشر موقع "الوطن".

السبب الذي جعل مملوك يخبره بياناته للتحديث، هو لأن الشخص الذي زعم أنه من خدمة العملاء أخبره أكثر من نصف بياناته: "اديتله البيانات عادي، لأنه مديني ثلت اربع بياناتي الخاصة، من اسمي وأغلبية الأرقام اللي على الكارت وغيره وقالي كده كده مش هاخد منك الرقم السري، وبعدين الكارت مش ضايع مني، فمجاش في بالي أوي أنه نصب لأنه كمان بيتكلم بطريقتهم بالظبط" بحسب وصفه.

ولكن تفاجئ مملوك بعد ذلك، برسالة من البنك بسحب 30 ألف جنيه، خلال عمليات شراء "أونلاين"، وسرعان ما عمل على إيقاف بطاقة الصرف الآلي من خلال البنك الخاص به، إلا أنه لم يستطيع حتى الآن، استرجاع أمواله، التي عمل على إدخارها لحياته الأسرية: "هما متجمدين دلوقتي، وهيتفك التجمد بتاعهم يوم 27 نوفمبر، السحب عن طريق النت بيتحط على حساب لمدة 10 أيام، وبعدين بيروح تلقائي للمكان الآخر، بس البنك ولا ينفع يرجهم تاني لأن العملية اتعملت خارج عنه".

وذهب مملوك لعمل محضر في قسم شرطة الهرم، رقمه "54315"، لكنه لا يزال لا يعلم ما مصير أمواله المتبقية منها نحو 500 جنيه فقط من 31 ألف جنيه: "هيعملوا تتبع للرقم اللي اتصل بي، والبنك بيحاول برده يوصل لحاجة".

ووجه الرجل نصيحة، باتخاذ الحذر وعدم إعطاء أي شخص بيانات، إلا من خلال الذهاب إلى البنك الخاص بالشخص، حتى لا يصبح داخل عملية نصب.