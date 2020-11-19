«الأرصاد» تحذر المواطنين: أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ,معقبة: اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع عبر فضائية "on" أنه من المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا.

وتابعت: الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الجمعة ستزيد غزارة الأمطار على كافة السواحل الشمالية مؤكدة أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانًا غدًا الخميس.