تكنولوجيا: أفضل 3 إصدارات من سلسلة GeForce RTX 30 مرشحة للشراء الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة NVIDIA سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 لدعم المستخدمين بآداء فائق في الألعاب، وتدعم هذه السلسلة مجموعة من أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب، والتي تتوفر قريباً بعروض مميزة في الجمعة البيضاء.

ترتكز سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 على الجيل الثاني من معمارية NVIDIA RTX التي تعرف بمعمارية Ampere، والتي تتضمن أنوية RT الجديدة وأنوية Tensor، كما تضم تقنية تتبع الأشعة لدعم المستخدم برسوم تنبض بالحياة وأقرب إلى الواقع، كما ترتكز السلسلة الجديدة على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم أعلى آداء في الألعاب.

دعم البث المباشر بآداء إحترافي مع تطبيق Nvidia Broadcast

أيضاً تدعم سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 المستخدمين في البث المباشر بكفاءة، كما يمكن لتطبيق Nvidia Broadcast أن يحقق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي في كروت الشاشة لدعم المستخدم بتجربة إحترافية للبث المباشر، كما يأتي كرت الشاشة بالجيل السابع من NVIDIA Encoder والذي يتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب أو التطبيقات الإبداعية بأعلى آداء أثناء البث مع أعلى جودة في التشفير.

إستجابة فائقة السرعة مع تقنية NVIDIA Reflex

كما تحقق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 الإستفادة من تقنية NVIDIA Reflex، حيث يمكن لهذه التقنية أن تدعم إستقرار النظام في الألعاب التنافسية، كما تعمل التقنية على خفض زمن الإستجابة عن طريق الإستفادة من التحسينات الجديدة في كرت الشاشة وأيضاً التحسينات المقدمة في الألعاب.

أيضاً تعمل تقنية NVIDIA Reflex على تجهيز الإطارات الجديدة في كرت الشاشة قبل إنتهاء العمل على الإطار الحالي، مما يدعم خفض زمن الإستجابة وإرسال الإطارات للشاشة بآداء فائق السرعة.

تقنية DLSS في سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30

ترتكز تقنية DLSS على تقنية الذكاء الإصطناعي بإستخدام أنوية Tensor Core AI في كرت الشاشة، حيث تستهدف هذه التقنية الإنتقال بالعرض إلى أعلى جودة من خلال تعزيز معدل الإطارات لإنتاج صور واضحة وحادة، كما تدعم رفع إعدادات تتبع الأشعة إلى أقصى مستوى.

كما تعمل تقنية DLSS على دعم إستقرار الإطارات، وتعمل تقنية DLSS أيضاً على تخصيص 3 أنماط لجودة عرض الصورة تنقسم إلى جودة العرض، وعرض وآداء متوازن، أو أعلى آداء.

كرت الشاشة RTX 3070

يرتكز كرت الشاشة GeForce RTX 3070 على معمارية Ampere، كما يأتي هذا الإصدار بتحسينات في أنوية تتبع الأشعة، مع أنوية Tensor، إلى جانب ذاكرة تتميز بسرعة فائقة G6، وهي إختيار مثالي لدعم المستخدمين بآداء قوي في الألعاب التي تتطلب أعلى آداء في كرت الشاشة.

وتقدم Msi جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب الذي يتميز بآداء مثالي للألعاب بدعم من معالج الحاسب المكتبي I7 9700K/KF، مع كرت الشاشة GeForce RTX3070 المخصص للألعاب 8 جيجا بايت، مع سعة 1 تيرابايت في SSD، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسرعة 3200 ميجا هيرتز، وتجتمع هذه التكوينات في صندوق الحاسب المكتبي MSI FORGE 100R، ويتوفر هذا الإصدار للمستخدمين بسعر 7199 ريال سعودي.

كرت الشاشة GeForce RTX 3080

يدعم كرت الشاشة GeForce RTX 3080 اللاعبين بآداء فائق في الألعاب وذلك بفضل الجيل الثاني من معمارية NVIDIA RTX التي تعرف بAmpere، كما يأتي هذا الإصدار بترقية في أنوية RT، مع أنوية Tensor مع ذاكرة G6X، حيث تجتمع مميزات هذا الإصدار لدعم المستخدم بآداء مذهل في الألعاب.

كما تأتي كرت الشاشة GeForce RTX 3080 بتصميم يدعم تدفق الهواء بفاعلية أكبر لتبريد النظام مع آداء أكثر هدوء من المراوح.

وتوفر شركة Msi النظام الأمثل في أجهزة الحاسب المكتبي الذي يجلب كرت الشاشة RTX3080، مع معالج إنتل i7-10700K، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام بسرعة 3200 ميجا هيرتز، في صندوق الحاسب المكتبي MSI FORGE 100R، ويتوفر جهاز الحاسب المكتبي بسعر 10899 ريال سعودي.

كرت الشاشة GEFORCE RTX 3090

تقدم NVIDIA كرت الشاشة GEFORCE RTX 3090 لدعم المستخدمين بآداء فائق في الألعاب، حيث يأتي معالج الرسوميات في فئة TITAN، ويرتكز على معمارية Ampere، أيضاً يأتي كرت الشاشة بآداء مضاعف في تقنية تتبع الأشعة، وأيضاً آداء مضاعف في تقنية الذكاء الإصطناعي بفضل أنوية Tensor Cores، مع ذاكرة تصل إلى 24 جيجا بايت في ذاكرة G6X، لدعم آداء مميز في الألعاب.

وتقدم Msi جهاز PLATINUM MSI I7 10700K المخصص للألعاب بكرت الشاشة GEFORCE RTX 3090، مع معالج إنتل i7-10700K، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام بسرعة 3600 ميجا هيرتز، حيث تجتمع هذه التكوينات في صندوق الحاسب المكتبي MASTERCASE H500P MESH ARGB، ويتوفر الجهاز بسعر 16777 ريال سعودي.

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