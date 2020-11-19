آبل تخفض رسوم متجر App Store إلى 15% للمطورين الذين تقل عائداتهم عن المليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل عن برنامج App Store Small Business Program الجديد. بموجب هذا البرنامج الجديد، سيكون المطورون الصغار مؤهلين للحصول على تخفيض في المبلغ الذي تقتطعه شركة آبل من التطبيقات المُستضافة على متجرها.

يمكن للمطورين الذين حققوا أرباحًا تقل عن 1 مليون دولار أمريكي في السنة التقويمية السابقة المشاركة. كجزء من هذا البرنامج، ستأخذ شركة آبل الآن 15 في المئة فقط من إيرادات هؤلاء المطورين بدلاً من 30 في المئة التي كانت تقتطعها الشركة سابقًا من عائداتهم الإجمالية.

إذا تخطت عائدات هذا المطور حاجز 1 مليون دولار أمريكي، فسوف يتم تحويله تلقائيًا إلى قائمة المطورين الكبار الذين تقتطع شركة آبل نسبة 30 في المئة من عائداتهم الإجمالية. ومع ذلك، إذا إنخفضت عائداته السنوية إلى ما دون المليون دولار، فسوف يصبح مؤهلاً مرة أخرى للإستفادة من برنامج App Store Small Business Program.

نظرًا لأن هذا البرنامج موجه لفئة معينة من المطورين، فهو لن يؤثر على الشركات الكبيرة أو حتى المطورين المستقلين الذين يملكون تطبيقات ناجحة للغاية. بدلاً من ذلك، تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة المطورين والشركات الصغيرة على النمو، فالعديد من هذه الشركات إنتقلت للإعتماد على شبكة الإنترنت هذا العام بسبب جائحة COVID-19.

سيتم توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج في شهر ديسمبر المقبل مع العلم بأنه سيتم إطلاقه رسميًا في اليوم الأول من شهر يناير من العام المقبل.