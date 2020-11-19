تسريب المزيد من التفاصيل حول الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro القادم من Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت المزيد من المواصفات التقنية الخاصة بتشكيلة Xiaomi Mi 11 Series القادمة من شركة Xiaomi. بعد صدور تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يؤكد قدوم الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro مع شاشة بدقة +Quad HD وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz، فنحن هنا مع المزيد من التفاصيل حول الشاشة، بالإضافة إلى معلومات حول ماهية الكاميرات.

وفقًا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station، فسوف يصل الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا مُقربة بدقة 12 ميغابكسل. وفيما يخص البرمجيات، فسوف يأتي الهاتف مع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi والتي ستجلب معها الدعم لـ MEMC ونُسخة مُحسنة من خاصية HDR التي تستند على الذكاء الإصطناعي.

تعمل شركة Xiaomi على بعض الميزات التي من شأنها تحسين الصور ومقاطع الفيديو. بالإستفادة من الذكاء الإصطناعي، ستكون الهواتف الرائدة الجديدة لشركة Xiaomi قادرة على تحديد العناصر الموجودة أمام الكاميرا وتوفير تأثير HDR المطلوب، وهو الشيء الذي أشار المسرب أنه متوفر في الهاتف Oppo Find X2 Pro.

وفيما يخص الكاميرات، فقد ذكر Digital Chat Station أنه لا يزال غير متأكد تمامًا من نوع المستشعر الموجود خلف العدسة المقربة بحيث يقترح أن يكون مستشعر بدقة 12 ميغابكسل أو مستشعر بدقة 48 ميغابكسل يستخدم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير. ومع ذلك، فهو متأكد من أن Xiaomi Mi 11 Pro هو المعني هنا وليس الهاتف Xiaomi Mi 11 العادي الذي من المتوقع أن يصل مع منظومة مُختلفة على مستوى الكاميرا.