الدردشة المرئية..ميزة جديدة للعبة “فورتنايت”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الشركة المطورة للعبة فورتنايت الشهيرة عن إضافة ميزة مثيرة للعبة ستسمح للاعبين برؤية البث المباشر لأصدقائهم .

جلبت شركة ”إيبيك جيمز“ (Epic Games) المطورة للعبة ”فورتنايت“ (Fortnite) الشهيرة عن إطلاق ميزة جديدة للدردشة المرئية ستسمح للاعبين برؤية أصدقائهم أثناء اللعب.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الميزة الجديدة ستسمح للاعبين برؤية البث المباشر لأصدقائهم داخل اللعبة. وهي متاحة اعتبارا من اليوم، وستكون متوافرة مبدئيا للحواسيب الشخصية، ومنصتي ”بلاي ستيشن 4″ و“بلاي ستيشن 5“ من سوني.

وتأتي الميزة الجديدة من Epic Games بالتعاون مع تطبيق الدردشة ”هاوس بارتي“ (Houseparty) الذي استحوذت عليه الشركة العام الماضي.

وكانت الشركة تستخدمه منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي لدعم ميزة الدردشة الصوتية العابرة للمنصات في لعبة ”فورتنايت“.

ويجب على المستخدم ربط حسابه في اللعبة بحساب (هاوس بارتي)، ثم يمكن تفعيل خيار (وضع فورتنايت) Fortnite mode في التطبيق. وبعد ذلك، يمكن للمستخدم إنشاء حفلة للأصدقاء، لتُعرض صورهم في الزاوية اليسرى من الشاشة أثناء اللعب.

وأوضحت الشركة أنه بالإمكان إنشاء حفلة تضم ما يصل إلى 10 أشخاص معا، ومع ذلك، فإن 4 فقط سيظهرون داخل اللعبة، وسيقتصر الظهور على أحدثهم نشاطا.

ولإتمام تفعيل الميزة، يتعين على المستخدم – بالإضافة إلى امتلاك لعبة فورتنايت على حاسوب شخصي، أو منصتي (بلاي ستيشن 4)، و(بلاي ستيشن 5) – تثبيت تطبيق (هاوس بارتي) على أجهزة أندرويد، أو iOS لاستخدامها ككاميرا.