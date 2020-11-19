تكنولوجيا: أفضل أجهزة iPad المرشحة للمستخدمين للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل أجهزة iPad المرشحة لك في 2020، والتي تقدم مميزات ومواصفات مع آداء يقدم الدعم بأعلى كفاءة وفقاً لإحتياجات المستخدم.

تعد أجهزة iPad الإختيار الأمثل للكثير من المستخدمين في مجال العمل أو للتعلم عن بعد، ولقد قدمت ابل مؤخراً دعم وتحسينات في الآداء لاثنان من إصدارات الشركة، حيث تتضمن إصدارات ابل 2020 الجيل الثامن من جهاز iPad بحجم 10.2 إنش، والجيل الرابع من أجهزة iPad Air بحجم 10.5 إنش، وأيضاً إصدرات هذا العام الجيل الثاني من iPad Pro بحجم 11 إنش، والجيل الرابع من iPad Pro بحجم 12.9 إنش، وهناك أيضاً إصدار ابل للعام 2019 من iPad Mini المميز بحجم 7.9 إنش في الشاشة.

تدعم جميع إصدارات ابل الحالية من أجهزة iPad التحديث الأخير من نظام iPadOS، كما تتوافق الأجهزة في العمل مع الجيل الأول أو الثاني من قلم ابل، ولوحة مفاتيح ابل الذكية، لذا ستدعم أجهزة الآيباد المستخدم في مهام أكثر من المهام الشائعة في الألعاب أو تصفح شبكة الإنترنت، أو بث مقاطع الفيديو، حيث تتيح لوحة المفاتيح وقلم ابل تحويل أجهزة الآيباد لتقدم تجربة تحاكي أجهزة MacBook.

أفضل أجهزة iPad في 2020

جهاز iPad 2020 بحجم 10.2 إنش iPad ِAir 2020 بحجم10.9 إنش iPad Pro 2020 بحجم 11 إنش iPad Pro 2020 بحجم 12.9 إنش الشاشة ودقة العرض 2160 في 1620 بيكسل 2360 في 1640 بيكسل 2388 في 1668 بيكسل 2732 في 2048 بيكسل كثافة عرض 264 بيكسل لكل إنش 264 بيكسل لكل إنش 264 بيكسل لكل إنش 264 بيكسل لكل إنش كاميرة خلفية 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f2.4 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1.8 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1.8، و10 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f2.4 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1.8، و10 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f2.4 تسجيل فيديو بدقة 1080 عند 30 إطار لكل ثانية دقة 4K عند 24 أو 30 أو 60 إطار لكل ثانية، ودقة 1080 بيكسل عند 120 أو 240 إطار لكل ثانية دقة 4K عند 24 أو 30 أو 60 إطار لكل ثانية بالكاميرة بزوايا واسعة، أو 60 إطار لكل ثانية بالعدسات فائقة الإتساع دقة 4K عند 24 أو 30 أو 60 إطار لكل ثانية بالكاميرة بزوايا واسعة، أو 60 إطار لكل ثانية بالعدسات فائقة الإتساع كاميرة FaceTime الأمامية بدقة 1.2 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل بدقة 7 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل بدقة 7 ميجا بيكسل TrueDepth، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل بدقة 7 ميجا بيكسل TrueDepth، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل رقاقة معالج A12 A14 A12Z A12Z قياسات الجهاز 9.8 في 6.8 في 0.29 إنش 9.7 في 7 في 0.24 إنش 9.7 في 7 في 0.23 إنش 11 في 8.5 في 0.23 إنش وزن الجهاز 0.49 كجم لنموذج Wi-Fi، و0.5 كجم لنموذج LTE 0.45 كجم لنموذج Wi-Fi، و0.46 كجم لنموذج LTE 0.47 كجم لنموذج Wi-Fi، و0.47 كجم لنموذج LTE 0.64 كجم لنموذج Wi-Fi، و0.65 كجم لنموذج LTE بطارية عمر شحن 10 ساعات لنموذج Wi-Fi، و9 ساعات لنموذج LTE عمر شحن 10 ساعات لنموذج Wi-Fi، و9 ساعات لنموذج LTE عمر شحن 10 ساعات لنموذج Wi-Fi، و9 ساعات لنموذج LTE عمر شحن 10 ساعات لنموذج Wi-Fi، و9 ساعات لنموذج LTE مدخل السماعات يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد منفذ منفذ Lightning، وابل Smart Connector منفذ USB C، وابل Smart Connector منفذ USB C، وابل Smart Connector منفذ USB C، وابل Smart Connector دعم قلم ابل يدعم الجيل الأول من قلم ابل يدعم الجيل الثاني من قلم ابل يدعم الجيل الثاني من قلم ابل يدعم الجيل الثاني من قلم ابل التسجيل في الجهاز مسح البصمة Touch ID مسح البصمة Touch ID التعرف على الوجه Face ID التعرف على الوجه Face ID Wi-Fi، والبلوتوث 802.11ac، والبلوتوث 4.2 802.11ax، والبلوتوث 5.0 802.11ax، والبلوتوث 5.0 802.11ax، والبلوتوث 5.0 شريحة SIM في النموذج الخلوي شريحة SIM بحجم نانو و eSIM شريحة SIM بحجم نانو و eSIM شريحة SIM بحجم نانو و eSIM شريحة SIM بحجم نانو و eSIM دعم لوحة المفاتيح يدعم لوحة المفاتيح الذكية يدعم لوحة مفاتيح Magic، ولوحة مفاتيح Folio يدعم لوحة مفاتيح Magic، ولوحة مفاتيح Folio يدعم لوحة مفاتيح Magic، ولوحة مفاتيح Folio الصوتيات 2 من المكبرات الصوتية 2 من المكبرات الصوتية 4 من المكبرات الصوتية 4 من المكبرات الصوتية السعة التخزينية وسعر نموذج Wi-Fi سعة 32 جيجا بايت بسعر 329 دولار، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 429 دولار سعة 64 جيجا بايت بسعر 599 دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 749دولار سعة 64 جيجا بايت بسعر 799 دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولار، وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولار، و1 تيرابايت بسعر 1299 دولار سعة 128 جيجا بايت بسعر 999دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار، و512 جيجا بايت بسعر 1299 دولار، و1 تيرابايت بسعر 1499 دولار السعة التخزينية وسعر نموذج LTE سعة 32 جيجا بايت بسعر 459 دولار، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 559 دولار سعة 64 جيجا بايت بسعر 729 دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 879 دولار سعة 64 جيجا بايت بسعر 949 دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسع 1049 دولار، وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1249 دولار، وسعة 1 تيرابايت بسعر 1449 دولار سعة 128 جيجا بايت بسعر 1149 دولار، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1249 دولار، وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1449 دولار، وسعة 1 تيرابايت بسعر 1649 دولار

أفضل جهاز iPad لجميع المستخدمين

جهاز iPad 2020 بحجم 10.2 إنش

هو الإصدار الأقل تكلفة بين أجهزة iPad للعام 2020، وهو الإختيار الأفضل للمستخدمين عن إستخدام أجهزة الآيباد للمرة الأولى وبشكل عام مع أفراد العائلة.

وتقدم ابل جهاز iPad 2020 بحجم 10.2 إنش وبمعالج A12 bionic الذي يدعم الجهاز بآداء سريع مقارنة بالإصدارات السابقة من إصدارات الآيباد، وهو المعالج ذاته الذي قدم في الجيل الثالث من أجهزة iPad Air، كما يعد هذا الإصدار الأخير من أجهزة الآيباد المميزة بمدخل للسماعات.

ومن المتوقع أن يقدم الجهاز دعم جيد مع الإصدار الأخير من نظام iPadOS، ويعد النموذج المميز بسعة 128 جيجا بايت هو النموذج المرشح للمستخدم في جهاز iPad 2020، حيث لا تكفي غالباً سعة 32 جيجا بايت لتخزين كم كبير من المحتوى أو التطبيقات على أجهزة الآيباد.

أفضل جهاز iPad لدعم المستخدم في مهام أكثر

جهاز iPad Air 2020 بحجم 10.9 إنش

تقدم ابل جهاز iPad Air للعام 2020 بمعالج A14 وهو أول أجهزة ابل التي تنطلق بمعالج A14، أيضاً يأتي بحجم أكبر في الشاشة 10.9 إنش عن جهاز iPad Air 2019 الذي تميز بحجم 10.5 إنش، كما يأتي إصدار iPad Air 2020 بإطارات نحيفة.

كما يضم الجهاز مستشعر Touch ID للبصمة مدمج في زر التشغيل لتجربة سلسة لفتح الجهاز، كما يدعم iPad Air 2020 الجيل الثاني من قلم ابل، ولوحة مفاتيح Magic، وأيضاً لوحة مفاتيح Folio.

أيضاً يقدم هذا الإصدار كاميرة بآداء أفضل، مع آداء أسرع في الإتصال بشبكات Wi-Fi، وتقنية البلوتوث 5.0، كما إستبدلت ابل منفذ Lightning في هذا الإصدار بمنفذ USB C الذي يعد من المعايير الأكثر إنتشاراً الآن، ويأتي هذا الإصدار بالتحسينات الجديدة بمستوى تسعير أعلى بقيمة 100 دولار عن الإصدار السابق.

يذكر أن جهاز iPad Air للعام 2019 بحجم 10.5 إنش هو أيضاً إصدار مرشح للمستخدم، حيث يأتي بسعر أقل، مع تصميم يحاكي iPad Pro للعام 2017 ويبدأ من سعر 499 دولار، كما يضم معالج A12 Bionic، ويتوفر بسعة 64 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

أفضل جهاز iPad لدعم المستخدمين بتجربة تحاكي MacBook

جهاز iPad Pro 2020

يبحث بعض المستخدمين من المحترفين في مجال التصميم أو الإبداع عن جهاز آيباد يقدم آداء جيد يحاكي أجهزة MacBook، وأجهزة iPad Pro للعام 2020 هي الإختيار الأمثل لدعم هذه الفئة من المستخدمين، حيث تتميز أجهزة iPad Pro بحجم مناسب لدعم المتحترفين كما تتفاوت حجم الشاشة بين 11 و12.9 إنش، مع أفضل جودة عرض.

ويعد جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش البديل الأمثل في أجهزة الآيباد لتجربة تحاكي جهاز MacBook، حيث يوفر مساحة جيدة للعمل، كما يضم إصدار هذا العام كافة التكوينات التي تقدم أعلى آداء للمستخدم.

أفضل جهاز iPad لدعم المستخدمين في التنقل

جهاز iPad Mini 2019 بحجم 7.9 إنش

قد لا يختلف تصميم iPad Mini للعام 2019 عن الإصدار السابق، إلا أن iPad Mini للعام 2019 يضم رقاقة معالج A12 التي تقدم آداء أسرع، كما يبدأ سعر هذا الإصدار من 399 دولار.

ويعد جهاز iPad Mini إختيار مثالي للمستخدمين عند التنقل، كما يمكن أن يدعم المستخدم في ميزة تدوين الملاحظات السريعة، مع آداء جيد في الألعاب ومساحة أكبر في الشاشة مقارنة بالهواتف الذكية، كما أنه يقدم دعم جيد للمستخدم في القراءة، والتصفح ومشاهدة محتوى الفيديو.

أيضاً يتميز iPad Mini بإطارات عريضة على غرار الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد، إلا أنه يضم مستشعر للبصمة Touch ID في الإطار السفلي، كما يأتي بمدخل للسماعات.

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