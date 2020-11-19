تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip Lite الصدفي القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في الإستعداد لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من الهواتف القابلة للطي المميزة بتصميم صدفي والذي ينطلق قريباً بعنوان Galaxy Z Flip Lite.

أشارت توقعات Ross Young السابقة إلى أن سامسونج قامت بتأجيل خططها لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip Lite، واليوم يعود Ross Young من جديد ليقدم بعض التفاصيل عن الهاتف المرتقب، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بزجاج فائق النحافة على غرار Galaxy Z Flip.

ولقد أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج تعمل على تطوير هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي بتصميم كامل من البلاستيك لخفض تكلفة إنتاج هذا الإصدار، وإطلاق الهاتف للأسواق بمستوى تسعير أقل.

كما تشير التوقعات إلى أن إصدار سامسونج لهاتف Galaxy Z Flip Lite سيقدم لسوق الهاتف إصدار بتكلفة أقل من هذه الفئة من الهواتف، لذا من المتوقع أن يدعم مبيعات الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن سوق الهواتف القابلة للطي يشكل الآن جزء رئيسي من المنافسة القائمة بين الشركات المصنعة للهاتف إلا أن هذه الفئة من الهواتف الذكية مازالت تتميز بمستوى تسعير مرتفع لا يدعم إنتشارها بشكل سريع.

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