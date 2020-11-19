قد يواجه Xbox Series X نقصًا في المخزون إلى غاية شهر أبريل 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - أبصم جهاز Xbox Series X الأحدث من شركة مايكروسوفت على بداية جيدة، على الأقل فيما يتعلق بالطلبات. إذا كنت مقتنعًا بجميع المراجعات وتريد الحصول على نسختك الخاصة من هذا الجهاز أيضًا، فقد ترغب في التحرك بسرعة. هذا لأن مايكروسوفت تتوقع أن تواجه نقصًا في المخزون من الآن إلى غاية شهر أبريل من العام 2021 على الأقل.

أثناء حديثه في مؤتمر جيفري الإفتراضي للترفيه التفاعلي ” Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference “، نُقل عن المدير المالي لشركة مايكروسوفت، السيد Tim Stuart قوله أن الشركة تتوقع أن تواجه نقصًا في مخزون Xbox Series X خلال الربع الأول من العام 2021، مما يعني أنه إذا كانت تنبؤاتهم صحيحة، فسوف يكون من الصعب على اللاعبين الحصول على الجهاز حتى شهر أبريل من العام المقبل.

ينبغي أن لا يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن Xbox Series X يُعتبر جهاز الألعاب المنزلي الرائد الأحدث من مايكروسوفت، وبما أن هناك الكثير من محبي Xbox في جميع بقاع الأرض، فإن الكثير من هؤلاء اللاعبين يقومون بشراء الوحدات الخاصة بهم بسرعة بمجرد توفرها. يبدو أن شركة Sony تواجه مشاكل مماثلة، لدرجة أن السماسرة بدأوا بإعادة بيع وحدات Playstation 5 جديدة على eBay مقابل 2000 دولار أمريكي.

لا يمكننا إلا أن نفترض خضوع Xbox Series X لنفس المعاملة، لذلك نحن نقترح عليكم التحرك بسرعة في حالة إذا كنتم ترغبون فعلاً بشراء جهاز الألعاب المنزلي الأحدث من مايكروسوفت قبل أن تضطروا لدفع أسعار مرتفعة لهؤلاء السماسرة، أو إلتزام الصبر والإنتظار حتى تكون مايكروسوفت قادرة على مواكبة الطلب.