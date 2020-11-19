Huawei تطلب من الحكومة البريطانية إعادة النظر في الحظر بعد خسارة دونالد ترامب في الإنتخابات

فاطمة أيت طالب - دبي - تمر Huawei بظروف صعبة منذ عامين تقريبًا بسبب كونها رهينة رئيسية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. إحدى النكسات التي عانت منها الشركة الصينية هي منعها من تزويد شركات الإتصالات بمعدات 5G في المملكة المتحدة.

في مقابلة مع صحيفة الجارديان، قال Victor Zhang، نائب رئيس شركة Huawei، إنه يأمل في إمكانية إعادة النظر في القرار الذي إتخذته الحكومة البريطانية نظرًا إلى أنه لم يتم إعادة إنتخاب دونالد ترامب لمنصب الرئيس الأمريكي وأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبنى نهجًا مختلفًا مع القضية.

في البداية، سمحت المملكة المتحدة لشركات الإتصالات بالعمل مع Huawei بعد تحقيق دقيق خلص إلى أنه لا يوجد شيء مريب، ولكن بعد محادثات محتدمة بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إستسلم هذا الأخير في النهاية وأمر شركات الاتصالات بسحب معدات Huawei من الشبكات الخاصة بها بحلول العام 2027.

من الواضح أن Victor Zhang جاء مستعدًا للمقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية، وحث ” المملكة المتحدة على البقاء وفية لجذورها بإعتبارها مسقط رأس الثورة الصناعية الأولى “، مضيفًا أنه ” لا يمكن للحكومة أن تتخلف عن الركب في ثورة الجيل الخامس “.

وأضاف أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد أن ترى دولة متوازنة، فعليها الإستثمار في ” إتصال عالمي المستوى ” والذي يُعد أداة رئيسية ” لسد الفجوة في عدم التوازن الاقتصادي في المملكة المتحدة “. خلال المقابلة، قال أيضًا أن قرار الحظر سيؤدي إلى تأخير إطلاق 5G، مما سيكون له تأثير قدره 18.2 مليار جنيه إسترليني على الإقتصاد البريطاني، وفقًا لشركة تابعة لطرف ثالث متخصصة في بحوث السوق.