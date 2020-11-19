Sunshine Contacts يدير جهات الاتصال بالذكاء الاصطناعي

دبي - يزن راشد - كشفت (ماريسا ماير) Marissa Mayer، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو، عن تطبيق جديد يسمى Sunshine Contacts لإدارة جهات الاتصال لأجهزة iOS بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر Sunshine Contacts المنتج الأول من شركة Sunshine الناشئة المعروفة سابقًا باسم Lumi Labs، وهي تعد بأن يكون التطبيق بمنزلة مدير جهات الاتصال الأكثر تقدمًا وبديهية في العالم.

ويهدف التطبيق إلى توحيد جهات الاتصال وتبسيطها، وهو يتكامل مع تطبيق جهات اتصال iOS بالإضافة إلى جيميل، وقادر على سحب بياناتك من تلك المصادر ودمجها مع المعلومات المتاحة للجمهور.

وفي الوقت نفسه، يعد التطبيق بالمساعدة في تنظيم جهات الاتصال وتنظيفها، وملء الأجزاء المفقودة من المعلومات، وحذف الإدخالات المكررة.

ويمكن للتطبيق مزامنة هذه المعلومات مرة أخرى مع تطبيق جهات الاتصال والمساعدة في الاستمرار في تحديثها بمرور الوقت.

ويوفر Sunshine Contacts أيضًا إعدادات دقيقة لمشاركة جهات الاتصال، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات شخصية محددة للأصدقاء المقربين، أو بطاقة احترافية تتضمن معلومات أقل لجهات الاتصال التجارية.

ويتم إطلاق Sunshine Contacts كخدمة مجانية، مع خطط لتقديم المزيد من الميزات المدفوعة لاحقًا.

ويعمل التطبيق في الوقت الحالي عن طريق نظام الدعوة فقط، مما يسمح لشركة Sunshine بإدارة عدد المستخدمين الذين يجب أن تدعمهم عن كثب.

وتتيح إحدى الميزات للمستخدمين تغيير معلومات الاتصال الخاصة بهم داخل التطبيق ودفعها كتحديث للآخرين الذين لديهم معلوماتهم ويستخدمون تطبيق جهات اتصال Sunshine Contacts.

وفي حين أن خدمة مزامنة جهات الاتصال قد تبدو صغيرة بعض الشيء بالنسبة لمشروع ماير الأول بعد ياهو، فإن أهداف شركة Sunshine تتجاوز مجرد تطبيق واحد.

وقالت ماير: إن الشركة تأمل بمرور الوقت في بناء مجموعة من منتجات المشاركة الذكية، ومن المتوقع أن يكون Sunshine Contacts مجرد البداية.

وتهدف الشركة إلى بناء تطبيقات تركز على المشاركة العائلية والجدولة وتنظيم الأحداث والتواصل الجماعي الصغير.

وتعتقد ماير أن المستخدمين لم يعودوا يريدون تطبيقات ضخمة تفعل كل شيء، بل يريدون امتلاك المزيد من التطبيقات التي تخدم أغراضًا محددة.

وقالت: التطبيق الضخم الذي يفعل كل شيء أصبح أقل جاذبية، ونريد أن يكون لدينا تطبيقات تتعامل مع مشكلات معينة.