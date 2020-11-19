أداة جيميل المصغرة تبرز مشاكل أدوات iOS

دبي - يزن راشد - حدثت شركة جوجل اليوم تطبيقها لخدمة البريد الإلكتروني جيميل المصمم لأجهزة آيفون وآيباد، حيث قدمت أداة مصغرة جديدة يمكن إضافتها إلى مركز Today مع أدوات مصغرة أخرى يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية ضمن آيفون.

ويمكن استخدام أداة جيميل المصغرة للبحث داخل تطبيق خدمة البريد الإلكتروني، أو إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، أو عرض رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة.

وتوفر الأداة المصغرة اختصارات لهذه المهام فقط، ولا تسرد معلومات البريد الإلكتروني الحساسة ولا يمكن تخصيصها بوظائف أخرى.

لكن قد لا يكون هذا النوع من أدوات جيميل المصغرة التي ربما كنت تأمل فيها، حيث لا توجد معاينة حقيقية لمحتوى صندوق الوارد، ولا توجد إمكانية لفرز البريد من خلال الأرشفة أو الحذف دون فتح التطبيق، أو أي طريقة لقراءة رسالة واردة.

ويمثل العنصر الأكثر تفاعلًا هو عداد “غير مقروء” بسيط، وهو شيء كانت أيقونة التطبيق قادرة عليه لسنوات.

ويقع جزء من اللوم على شركة جوجل، حيث أنشأت تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى أدوات مصغرة أكثر قوة، لكن الجزء الأكبر من اللوم يقع على شركة آبل، مع قيودها الصارمة على ما يمكن أن تفعله الأدوات المصغرة لنظام iOS.

وتم تصميم أدوات آبل المصغرة لتكون غير تفاعلية، ولهذا السبب لا يمكنك تحديد عناصر قائمة المهام في أداة التذكير أو معرفة لماذا لا توفر أدوات سبوتيفاي أو آبل ميوزك المصغرة عناصر التحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت.

وكما تشير إرشادات مطوري الشركة: تقدم الأدوات المصغرة معلومات للقراءة فقط، ولا تدعم العناصر التفاعلية، مثل: عناصر التمرير أو المفاتيح.

وتقدم آبل خيارًا للمطورين للسماح للأدوات المصغرة بالحفاظ على تحديثها بشكل دوري في الخلفية، لكنها بعيدة كل البعد عن السماح بالعناصر التفاعلية.

ومن الممكن أن تخفف شركة آبل من قيودها بشأن ما تسمح للمطورين القيام به باستخدام الأدوات المصغرة في الإصدارات المستقبلية من iOS.

ويمثل iOS 14 أول ظهور لهذه الميزة، لكن في حال لم تغير الشركة مسارها بشكل كامل بشأن نوع الوظائف التي تتصور أن توفرها الأدوات المصغرة، فيبدو أن المستخدمين سيكونون عالقين مع هذه الأدوات المصغرة المحدودة في المستقبل المنظور.