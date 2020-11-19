شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطور ميزة تسمح للمستخدمين بكتم صوت أى فيديو قبل مشاركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب يطور ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بكتم صوت أى فيديو قبل مشاركته، إذ تم رصد هذه الميزة بواسطة WABetaInfo وهو النظام الأساسى عبر الإنترنت الذى يتتبع الميزات والتغييرات القادمة على التطبيق المملوك لفيس بوك، فى أحدث إصدار تجريبى من Android 2.20.207.2 من التطبيق، ويذكر التقرير أنه نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا، وليست متوفرة حتى الآن، لكن سيتم إطلاقها فى المستقبل.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إرسالها إلى جهة اتصال أو إضافتها إلى تحديثات الحالة الخاصة بهم، وتُظهر لقطة الشاشة فى التقرير أن خيار كتم صوت الفيديو سيكون متاحًا بعد أن يحدده المستخدمون إلى جانب جميع خيارات التعديل الأخرى مثل إضافة النص والرموز التعبيرية وما إلى ذلك، كما تم رصد الميزة على نظام أندرويد للمستخدمين، ومن المتوقع أن يتم طرحها على iOS وكذلك لمستخدمى الويب.

جدير بالذكر كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفورى الأشهر "واتس آب" زرا جديدا يقدم مهاما استثنائية، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن شركة واتس آب أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها وسيكون مخصصا للتسوق، وأضافت "واتس آب" الزر الجديد فى تطبيقها المنفصل "واتس آب بزنس" وتنوى أن تضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة من "واتس آب".