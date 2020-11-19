كيفية التخلص من المتطفلين أو الرسائل المزعجة في “واتسآب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 8 دقائق

للتخلصمن المتطفلين والرسائل المزعجة التي قد يتلقاها مستخدمو “واتساب” أثناء استعمال التطبيق، قال، سيرغي بودروف، الخبير التقني ورئيس مركز الخبرة الرقمية في هيئة “روسكاتشيستفو” الروسية للرقابة على جودة المنتجات الروسية: “يمكن لمستخدمي تطبيق واتسآب التخفي عن أعين المتطفلين أثناء استعمالهم للتطبيق بتفعيل ميزات إخفاء الظهور الموجودة في التطبيق، والمتوفرة لأي مستخدم”.

وأضاف “بالنسبة لمستخدمي واتسآب من هواتف آيفون يمكن لهم الدخول إلى قائمة الإعدادات الموجودة في واتسآب، ومن ثم التوجه إلى خيار (الخصوصية)، ومن هناك ستظهر لهم عدة خيارات منها خيار (أخر ظهور في التطبيق)، ويمكن من خلاله جعل الظهور مخفيا بالنسبة للجميع، أو تحديد فئة معينة يمكنها معرفة وقت الظهور.. ومن خلال إعدادات الخصوصية أيضا يمكن للمستخدم أن يحدد من يمكنه رؤية صورته الشخصية على التطبيق أو بيانات التعريف الخاصة به”.

أما بالنسبة للراغبين في تفعيل ميزة “التخفي” على “واتسآب” في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد فعليهم وفقا للخبير التوجه إلى قائمة الإعدادات الموجودة في التطبيق، ومن ثم خيار “الحساب” وبعدها خيار “الخصوصية”، و الضغط على خيار “آخر ظهور”، ومنه يمكنهم تحديد من يمكن مشاهدة آخر ظهور لهم على التطبيق، ومن خلال الخيارات التي تظهر لهم في حقل “الخصوصية” يمكنهم أيضا تحديد من يمكن له رؤية صورهم أو بيانات تعريفهم على التطبيق، أو التحكم بقائمة الحسابات المحظورة بالنسبة لهم، بحسب “prime”.