كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو: مذيعة أخبار (روبوت) تدهل عالم التلفزيون في كوريا الجنوبية الذكاء الصناعي يدخل في مجال عمل مهن الصحافة والإعلام. شاهد أول مذيعة أخبار “روبوت” تقتحم عالم التلفزيون في كوريا الجنوبية

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