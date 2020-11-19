شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Stadia تتيح الآن للمستخدمين مراسلة أصدقائهم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة بث الألعاب Stadia من جوجل عن إضافة دعم رسمى للمراسلة، حيث يمكن إرسال الرسائل إلى أعضاء مجموعتك (الذين كان بإمكانك إجراء محادثة صوتية معهم سابقًا) بالإضافة إلى لاعبين آخرين بشكل عام، وإلى جانب ذلك، أعلنت الخدمة أيضًا عن دعمها لمشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو على الويب عبر إرسال الروابط، كما أنها تضيف المزيد من المعلومات إلى ملفات تعريف Stadia.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فعلى الرغم من أن هذه كلها مزايا أساسية إلى حد ما، إلا أنها جزءا قياسيا من معظم خدمات الألعاب عبر الإنترنت، ومن الجيد أن ترى Stadia تنفذها أخيرًا، فيما كشفت Stadia أن ميزة المراسلة الخاصة بها تتضمن أيضًا دعمًا للردود الذكية، مما يوفر للمستخدمين من كتابة رسائل كاملة باستخدام لوحة الألعاب.

ووفقًا للتغريدات التى نشرها ماريو أنيما، مدير منتج Stadia، يتم نشر الرسائل حاليًا فى جميع البلدان التى تتوفر بها Stadia وهى إيطاليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما يتم أيضًا تحديث الملفات الشخصية لمستخدمى Stadia كجزء من التغييرات، حيث تلاحظ الخدمة أن الملفات الشخصية ستتضمن الآن معلومات حول الألعاب التى تمتلكها وقائمة الأصدقاء وما إذا كنت متصلاً بالإنترنت، كما ستسمح اختصارات الملف الشخصى أيضًا للاعبين بدعوة بعضهم البعض إلى الحفلات، فيما تم إطلاق Family Sharing رسميًا الآن بعد أن بدأ طرحه فى وقت سابق من هذا الشهر.

يذكر أنه تم إطلاق خدمة بث الألعاب من جوجل منذ ما يقرب من عام لاستجابة مختلطة بالتأكيد، ولكن يُحسب لها أن جوجل واصلت إصدار تحديثات للخدمة على مدار العام الماضي، وتشمل الميزات الجديدة بث 4K على الويب، ودعم سماعات رأس USB-C عبر وحدة التحكم Stadia، بالإضافة إلى اختبار رأى أن الخدمة تسمح ببث الألعاب عبر بيانات الهاتف المحمول.