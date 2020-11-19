فورتنايت تحصل على ميزة الدردشة المرئية داخل اللعبة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة عن إطلاق ميزة جديدة للدردشة المرئية ستسمح للاعبي فورتنايت برؤية أصدقائهم أثناء اللعب.

وقالت الشركة: إن الميزة الجديدة ستسمح للاعبين برؤية البث المباشر لأصدقائهم داخل اللعبة. وهي متاحة اعتبارًا من اليوم، وستكون متوفرة مبدئيًا للحواسيب الشخصية، ومنصتي (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4، و(بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني.

وتأتي الميزة الجديدة من Epic Games بالتعاون مع تطبيق الدردشة (هاوس بارتي) Houseparty الذي استحوذت عليه الشركة العام الماضي. وكانت الشركة تستخدمه منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي لدعم ميزة الدردشة الصوتية العابرة للمنصات في لعبة فورتنايت.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، يتعين على المستخدم ربط حسابه في اللعبة بحساب (هاوس بارتي)، ثم يمكن تفعيل خيار (وضع فورتنايت) Fortnite mode في التطبيق. وبعد ذلك، يمكن للمستخدم إنشاء حفلة للأصدقاء، لتُعرض صورهم في الزاوية اليسرى من الشاشة أثناء اللعب.

وأوضحت الشركة أنه بالإمكان إنشاء حفلة تضم ما يصل إلى 10 أشخاص معًا، ومع ذلك، فإن أربعةً فقط سيظهرون داخل اللعبة، وسيقتصر الظهور على أحدثهم نشاطًا.

ولإتمام تفعيل الميزة، يتعين على المستخدم – بالإضافة إلى امتلاك لعبة فورتنايت على حاسوب شخصي، أو منصتي (بلاي ستيشن 4)، و(بلاي ستيشن 5) – تثبيت تطبيق (هاوس بارتي) على أجهزة أندرويد، أو iOS لاستخدامها ككاميرا.

وبهدف التركيز على الأشخاص، سيعرض تطبيق (هاوس بارتي) فقط الوجه، مما يعني أن الكاميرا ستركز تلقائيًا على وجه المستخدم، ثم استبدال خلفية ملونة بخلفية المستخدم. وإن تحرك وجه المستخدم خارج مجال رؤية الكاميرا، فإن الخلفية الملونة هي فقط ما سيظهر للمستخدمين الآخرين.

واشترت شركة Epic Games شركة Hyprsense لتقنية الرسوم المتحركة للوجه في الوقت الفعلي، بحيث يمكنها وضع تعابير وجهك مباشرة ضمن شخصية لعبة الفيديو باستخدام كاميرا ويب بسيطة، وهي تقنية تبدو مناسبة جدًا للعبة فورتنايت.

وأدى التحديث المستمر إلى تحويل فورتنايت من لعبة إلى مساحة اجتماعية شهيرة لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء.