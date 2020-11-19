إطلاق هاتف ‏جيوني إم12‏ مع بطارية كبيرة وسعر منافس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Gionee عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (جيوني إم12) Gionee M12 الذي يأتي في طرازين يختلفان عن بعضهما بنوع المعالج.

وأطلقت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية هاتف (جيوني إم12) Gionee M12 في نيجيريا، حيث يأتي الطراز الأول من الهاتف مع معالج من نوع (ميدياتك هيلو بي22) MediaTek Helio P22، في حين يأتي الآخر مع معالج من نوع (ميدياتك هيلو أي25) MediaTek Helio A25، الذي يعمل بتردد أقل من معالج Helio P22.

ويقدم الطرازان ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، ويمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) MicroSD.

ويقدم Gionee M12 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.55 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسلًا، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.79، وهي تقتصر على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أما الكاميرا الثانية، فهي بدقة 5 ميجابكسل، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 115 درجة، وتأتي الكاميرتان الثالثة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

ويدعم هاتف Gionee M12 استخدام شريحتين للاتصال، وهو يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط. كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 5، وتقنية البلوتوث 5.0.

ويمتاز الهاتف ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,100 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. وهناك أيضًا منفذ لسماعات الأذن التقليدية. ويوجد هناك حساس للبصمة على ظهر الهاتف.

ويتوفر هاتف Gionee M12 في نيجيريا بسعر يعادل 195 دولارًا أمريكيًا لطراز Helio P22 مع ذاكرة (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، وهناك خيار آخر بسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا لخيار Helio A25.