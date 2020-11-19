شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقع عجزها عن توفير الطلب على Xbox Series X و S حتى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم ستيوارت المدير المالى لمايكروسوفت، إن الشركة تتوقع استمرار النقص فى أجهزة Xbox Series X وXbox Series S خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك خلال حديثه فى مؤتمر Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference، حيث سُئل ستيوارت عن إعادة التوريد بعد بيع الطلبات المسبقة لـ Xbox Series، وأوضح أن الطلب كبير الآن، مضيفًا، "بصراحة، الألعاب تتفجر للتو".

وبحسب موقع ign الأمريكى، فإنه يبدو أن النتيجة هى أن المعروض لن يكون قادرًا على تلبية الطلب حقًا لبعض الوقت حتى الآن، وقال ستيوارت: "أعتقد أننا سنستمر فى رؤية نقص فى الإمدادات مع اقترابنا من ربع السنة التالى للعطلة، ولعل ذلك سيستمر حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2021، وهو ما يعنى استمرار العجز حتى نهاية مارس وإمكانية تخطيها بحلول أبريل.

وقال ستيوارت إنه يتوقع أن يرى "زيادة السرعة الحقيقية" بمجرد توفر كل من وحدات التحكم Series X وS على نطاق واسع للجميع، ومن الواضح أنه كان إطلاقًا جيدًا لـ Xbox، حيث شهدت Series X وS أكبر إطلاق فى تاريخ Xbox، وقد وعدت الشركة بإتاحة المزيد من وحدات التحكم فى أقرب وقت ممكن.

ومن جهة أخرى، لم يتحدث ستيوارت عن المبيعات المتوقعة لأجهزتها أو حتى عن عدد أجهزة Xbox Series X وXbox Series S التى تم بيعها حتى الآن بعد إطلاقها فى 10 نوفمبر – قبل أسبوع من الآن، وبالتالى لا يمكن الجزم بحجم الطلب وعدد أجهزة إكس بوكس التى تستعد مايكروسوفت بيعها حتى شهر أبريل.