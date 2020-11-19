شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحول بيانات الطقس على المريخ إلى نغمات صوتية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا نغمات رنين من خارج هذا العالم، مصنوعة من خلال تفسير موسيقى لأنماط الطقس على كوكب المريخ، إذ استخدم الباحثون الكمبيوتر الفائق Pleiades فى مركز أبحاث Ames التابع لوكالة الفضاء فى كاليفورنيا لتحويل حركات السحابة المريخية المتوقعة إلى صوت، وبمجرد اكتمال عملية تحويل البيانات إلى صوت، أعادت عازفة الفلوت وعالمة الموسيقى أليسا شوارتز من جامعة فيرمونت ستيت فى ويست فيرجينيا إحياء المقطوعة، إذ تم أخذ عينات من المقتطفات لإنتاج نغمات رنين يمكن تنزيلها من موقع ناسا على الويب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال الفيزيائى دومينيكو فيسينانزا من جامعة أنجليا روسكين: "مع الاهتمام المتزايد باستكشاف المريخ، هناك حاجة ملحة لدراسة طقس الكوكب والتنبؤ به، وهذا ما يستطيع الكمبيوتر العملاق Pleiades فعله".

وأضاف: "لقد استخدمنا بيانات علمية حقيقية لإنشاء موسيقى حقيقية".

ويعد Pleiades أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة فى العالم، والذى تستخدمه وكالة ناسا للتنبؤ بالطقس على سطح المريخ.

ويحتوى المريخ على أكبر عواصف ترابية فى النظام الشمسى بأكمله، والتى يمكن أن تستمر لعدة أشهر وتغطى الكوكب بأكمله.

واستخدم الباحثون نظام تتبع التصوير لدراسة حركة التكوينات السحابية التى تنبأ بها الكمبيوتر العملاق، والتى تم من خلالها تصفية الأنماط ورسمها على فترات موسيقية، لإنتاج قطعة يمكن أن يلعبها الدكتور شوارتز.

وأوضح الدكتور فيسينانزا: "أنا فخور بشكل خاص بهذا المشروع لأن تقنيات الاستخراج والنمذجة التى استخدمناها مع بيانات وكالة ناسا هى نفسها التى نستخدمها فى بحثنا الأكاديمى، ويسمح النموذج لعلماء البيانات بدراسة البيانات المعقدة وغير الخطية واستخراج" الانتظام "- أو الأنماط - فى تلك البيانات."

وأضاف: "لديها مجموعة متنوعة من الاستخدامات العملية بما فى ذلك دراسة كميات كبيرة من البيانات الصحية، والتنبؤ الاقتصادى، وبالطبع صناعة الموسيقى."

إلى جانب نغمات الرنين، أصدر الفريق أيضًا أصوات تنبيه نصية مطابقة، والتى تم تكوينها بناءً على سعة وحدة المعالجة المركزية فى Pleiades.

ويعد Pleiades أسرع بمئات الآلاف من المرات من أى كمبيوتر منزلى أساسى - حيث يحتوى على 246048 نواة هائلة و 900 تيرابايت من الذاكرة.

تم إعداد نغمات الرنين قبل المؤتمر الدولى للحوسبة عالية الأداء (SC20) ، الذى سيعقد فى وقت لاحق من هذا الشهر.