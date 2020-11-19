شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين ساعتى أبل Watch Series 6 وWatch Series 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل زوجًا من الساعات الذكية الجديدة، وعلى الرغم من أن أحدهما هو أبل Watch SE ذات السعر المعقول، إلا أن أبل Watch Series 3 التى تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات تظل خيارًا على موقع أبل على الويب، وهذا يعنى أن أبل لا تزال تعتبرها ساعة ذكية قابلة للحياة حتى اليوم، وفيما يلى نعرض مقارنة بين ساعة Watch Series 3 مع أبل Watch Series 6 الجديدة تمامًا وما إذا كان الأمر يستحق الترقية أو شرائها على أنها جديدة.

التصميم:

لم يتغير التصميم كثيرًا على مر السنين فى عائلة أبل Watch، فعند إيقاف الشاشات، بالكاد يمكنك التمييز بين الاثنين، لكن هناك نوعان من الاختلافات الرئيسية وهي:

أولاً، تأتى أبل Watch Series 3 بأحجام مختلفة، الأصغر حجمها 38 مم والأكبر 42 مم، بينما تأتى أبل Watch Series 6 بمقاس 40 مم و44 مم، على الرغم من أن الاختلاف البالغ 2 ميليمتر قد لا يبدو كثيرًا، إلا أنه أكثر أهمية مما تعتقد بمجرد التفكير فى اختلاف التصميم الكبير الآخر - الشاشة.

كما تتميز Watch Series 3 بشاشة أصغر بكثير، كما أن الحواف السميكة المحيطة بها تجعلها تبدو قديمة، وفى الواقع، مع هيكل أكبر 2 مم فقط، تتمتع Apple Watch Series 6 بشاشة أكبر بنسبة 30٪ بفضل الحواف الأقل نحافة، ومن الواضح، على مقياس الساعة الذكية، أن 30٪ يمثل تحسناً هائلاً، مما يجعل 6 أسهل بكثير فى الاستخدام وأجمل فى النظر إليها أيضًا.

الألوان:

مع Series 6، أضافت أبل خيارات ألوان أكثر من أى وقت مضى. إلى جانب اللون الفضى والرمادى الفضائى، وهما اللونان الوحيدان فى السلسلة 3، تأتى السلسلة 6 أيضًا باللون الذهبى والأزرق ومنتجات Apple RED المميزة، إذا اخترت جسمًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإنك تكتسب الجرافيت كلون ولكن تفقد معظم الألوان الأخرى، وكذلك الشيء نفسه ينطبق على خيار التيتانيوم، وهو الخيار الوحيد الذى يأتى فى Space Black.

المزايا:

من الواضح أن هدف أبلمن Apple Watch هو جعلها الرفيق الصحى المثالي، وهذا هو المكان الذى تم التركيز فيه على الكثير من الجهود على مر السنين، ولكن حتى إذا لم تكن قلقًا بشأن الإصابة بنوبة قلبية، فهناك الكثير لتستمتع به إذا ذهبت إلى Apple Watch Series 6، فمن الواضح أن الطراز الأحدث يفعل كل ما بوسعك الأقدم وأكثر، لذلك سنركز على "المزيد "جزء من خلال سرد بعض الميزات الرئيسية التى تفتقر إليها Series 3 فى Series 3.

Always-on display :

تعد خوارزميات Apple Watch جيدة جدًا فى اكتشاف الوقت الذى تريد فيه إلقاء نظرة على ساعتك وتشغيل الشاشة حتى تتمكن من التحقق من الوقت والإشعارات وما إلى ذلك، لكن فى بعض الأحيان تريد فقط إلقاء نظرة خاطفة عليها خلال اجتماع دون أن تكون غير مهذب، فى ذلك والعديد من المواقف الأخرى، لا تقدر بثمن الشاشة التى تعمل دائمًا.

لجعلها أقل طلبًا على البطارية، تقوم Apple Watch بتعتيم شاشتها قليلاً عندما تكون فى وضع التشغيل الدائم وتخفض معدل التحديث إلى 1 هرتز. بالطبع، إذا كنت ترغب فى إطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التشغيل الدائم فى أى وقت.

قياس تشبع الدم بالأكسجين

أكبر فخر لشركة Apple عندما يتعلق الأمر بـ Apple Watch Series 6 الجديد هو تطبيق Blood Oxygen، إنها أداة مهمة لتتبع العناصر الحيوية الخاصة بك أثناء التدريبات الثقيلة، ولكن فى هذه الأيام قد تكون مفيدة للكشف عن أعراض COVID-19 المبكرة. حتى لو لم تكن من عشاق الصالة الرياضية، فقد يكون هذا مفيدًا لك.

تخطيط القلب الكهربي

هذه هى الميزة الرئيسية الثانية المتعلقة بالصحة التى تفتقدها مع Apple Watch Series 3، الميزة التى لم تفشل Apple فى ذكرها قد أنقذت الكثير من الأرواح بالفعل، بالتأكيد، إذا كنت فى العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، فقد تعتقد أن مشاكل القلب ليست مصدر قلق لك حتى الآن، لكن Apple Watch اكتشفت تشوهات حتى لدى الشباب وساعدتهم فى الحصول على العلاج مبكرًا، لذا فهى أفضل من عدمه.

كشف السقوط ومكالمات الطوارئ الدولية:

ميزة أخرى قد تكون منقذة للحياة، إذا اكتشفت مقاييس التسارع فى Apple Watch Series 6 أنك قد سقطت، فإنها تطالبك بإبلاغ ما إذا كنت بخير أو بحاجة إلى خدمات الطوارئ التى يتم الاتصال بها، إذا لم تتخذ أى إجراء فى غضون دقيقة، فسيتم إجراء المكالمة تلقائيًا، من الواضح أن توفر هذه الخدمة دوليًا يعد ميزة كبيرة إذا كنت من النوع الذى يسافر للخارج كثيرًا، على الأقل.

السعر:

إذا كنت تبحث عن شراء أبل Watch ولديك ميزانية لسلسلة Series 6، فهذا بالتأكيد هو الخيار المناسب لك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يزال من الأفضل استخدام أبل Watch SE الجديدة بدلاً من Series 3، مقابل 80 دولارًا فقط أكثر من Series 3، ستحصل على شاشة أكبر ومجموعة من الميزات الأخرى، للمقارنة الكاملة بين ساعات أبل الذكية الأرخص ثمناً، تحقق من مقالتنا أبل Watch SE وأبل Watch Series 3.