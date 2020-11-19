شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يوسع مزايا خاصية "Guides" للجميع.. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام تطبيق انستجرام المملوك لشركة فيس بوك بتوسيع ميزة Guides للجميع، فالميزة التي تم تقديمها لأول مرة في مايو تسهل على مستخدمي انستجرام العثور على المنتجات والأماكن والمنشورات التي يريدونها وتنظيمها ومشاركتها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت انستجرام في احدي مشاركات المدونة:"عندما قدمنا" Guides لأول مرة في مايو، عملنا مع الخبراء والمبدعين لإنشاء أدلة تركز على نصائح الرفاهية، مثل كيفية الاعتناء بنفسك، أو الحفاظ على الاتصال بالآخرين، أو إدارة القلق والحزن أثناء COVID-19، بعد رؤية استجابة المجتمع وطلباته لزيادة التوفر، نعمل على توسيع نطاق المرشدين ليشمل الجميع وتسهيل إنشاءهم ".

وسيتمكن مستخدمو انستجرام من العثور على أدلة في الملف الشخصي ومشاركتها عبر القصص وفي الرسائل المباشرة، وستأتي أدلة منتجات محددة مع دعم ليتم عرضها في متجر انستجرام، وهو قسم جديد تمت إضافته مؤخرًا على الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وللتذكير، أعلن انستجرام الأسبوع الماضي أنه يضيف علامات تبويب جديدة على الشاشة الرئيسية لتطبيقه - علامة تبويب Reels وعلامة تبويب Shop، حيث تتم إضافة كلتا علامتي التبويب الجديدتين على الشاشة الرئيسية لتسهيل اكتشاف المستخدم للمحتوى الجديد وكذلك التسوق من خلال التطبيق، ويعد كل من Reels وShopping ميزتين كان التطبيق يروج لهما خلال الشهرين الماضيين.