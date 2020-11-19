“بلوتو”.. سلاح مايكروسوفت الجديد لحماية أنظمة تشغيلها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 54 دقيقة

في عصر التقنية وسيطرة الأتمتة على معظم مفاصل حياتنا اليومية، يبقى هاجس الأمن السيبراني مسيطراً على الجميع أفرادأ وشركات وحتى دولاً، لما له من تأثير سلبي في حال تم اختراقه.

وهذا ما دأبت عليه شركة مايكروسوفت منذ فترة، فقد توصلت الشركة إلى ابتكار نهج جديد لتأمين نظام التشغيل الخاص بها، إذ أعلنت عن استخدام شريحة لحماية البرمجيات عوضا عن استخدام التطبيقات.

وأعلنت مايكروسوفت عن طرحها لمنتج حماية جديد اسمه “بلوتو” والذي قدمته على أساس أنه معالج أمني يهدف إلى إنشاء نظام تشفير شامل لجميع أجهزة ويندوز.

و”بلوتو” عبارة عن شريحة يتم وضعها في الحواسيب لتتم تعبئة آليات الحماية التي تحملها على أي جهاز تركب فيه.

ويعتمد أمان الكمبيوتر على نظام تشفير يسمى “Trusted Platform Module”، والتي تدير مفاتيح التشفير على مستوى الأجهزة.

وتقول مايكروسوفت إنه يتم استخدام الشريحة في أنظمة ويندوز لتحديد الهوية بواسطة “Windows Hello” أو نظام تشفير “BitLocker”.

ويتم وضع هذه الشريحة بشكل منفصل على اللوحة الأم.

ورغم أن الحماية التي توفرها السحابة والذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز قد جعلت الاختراق أكثر صعوبة وتكلفة للمهاجمين، إلا أنهم يتطورون بسرعة وينتقلون إلى أهداف جديدة.

لذلك، تقول مايكروسوفت “اتخذنا خطوات لمكافحة هؤلاء المجرمين الإلكترونيين المتطورين والجهات الفاعلة الحكومية مع شركائنا من خلال ابتكارات مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الآمنة التي توفر حماية متقدمة للهوية ونظام التشغيل وحماية الأجهزة.

وجاء في بيان الإعلان عن الشريحة، الذي نشرته مايكروسوفت، أن الشريحة “ستجلب تقنية الأمان إلى السحابة، ومزيدًا من التطورات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز”.