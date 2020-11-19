Vivo تكشف رسميًا عن واجهة OriginOS، وتأتي مع العديد من التغييرات والتحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بالكشف رسميًا عن واجهة OriginOS الأحدث من الشركة والتي تستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل. هذه الواجهة الجديدة تُركز على إعادة تخيل نظام الويدجات، والإيماءات المتقدمة، وإدارة الذاكرة، فضلا عن جرعة صحية من الذوق البصري.

دعونا نبدأ مع الويدجات. إنها مستوحاة من Huarong Road، وهي نوع من الألغاز المنزلقة بأحجام مختلفة. يمكن إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية بسهولة حتى إذا كانت هناك ودجات بأحجام غير متطابقة.

في أبسط أشكالها، تُغير الودجات مظهرها لنقل المعلومات، مثل الشمس أو السحابة الممطرة لتطبيق الطقس، وتغيير موضع فقاعات الرسائل لتطبيق الرسائل القصيرة SMS وما إلى ذلك. يؤدي النقر فوق الويدجت إلى توسيعه ليكشف عن معلومات وعناصر تحكم إضافية. تُعد ” تنبيهات النانو | Nano Alerts ” فكرة مثيرة للاهتمام، فهي تعرض إشعارات من تطبيق داخل الودجت الخاص به.

تقول Vivo أن هناك 26 مجموعة إيماءات تبدأ بنقرة في الجزء السفلي من الشاشة. هناك أيضًا SuperCard، والتي يمكن استدعاؤها من كل مكان حتى عندما تكون الشاشة مغلقة لإجراء عمليات دفع سريعة وسهلة عبر الهاتف الذكي.

سيأتي روم OriginOS أيضًا مع Multi-Turbo 5.0، وهي مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى تحسين الذاكرة. تبدو Memory Fusion وكأنها الميزة الأبرز ضمنها، فهي تضيف 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الإضافية عن طريق تحويل البيانات إلى الذاكرة التخزينية. الميزة الثانية هي تحسين إستخدام الذاكرة بحيث يحتاج التطبيق إلى ذاكرة عشوائية أقل ليبدأ. أخيرًا، يعمل التحميل المسبق للتطبيقات على تسريع عملية فتح التطبيق من خلال تخمين التطبيق الذي ستفتحه بعد ذلك وإعداد البيانات اللازمة.

من أجل الذوق البصري، أعدت شركة Vivo خلفيات تُحاكي الحركات المعقدة، مثل تأرجح كل بتلة زهرة. يمكن أن تتطابق خلفية الشاشة أيضًا مع الطقس في الخارج من خلال رسم تمثيل دقيق للسحب وسرعة الرياح وأحوال الطقس في منطقتك.

إليكم بعض الصور لواجهة OriginOS الجديدة، وهناك أيضًا فيديو تقديمي للواجهة الجديدة أدناه :