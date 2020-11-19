شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف حسابك نهائيا على Zoom فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تعد تعمل من المنزل أو ترغب فى حذف حسابك على Zoom لأى سبب، يمكنك بسهولة القيام بذلك، ولحذف حساب Zoom الخاص بك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع الويب على متصفحك المفضل، ومن المهم ملاحظة أنه لا يمكن إجراء هذا التغيير الدائم سواء من تطبيق الكمبيوتر أو تطبيق الهاتف.

وبمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "إدارة الحساب" فى إعداداتك، وستجد خيارًا لـ "إنهاء حسابي"، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذا التغيير دائم ولا يمكن التراجع عنه، وبمجرد تأكيد القرار، سيتم تسجيل خروجك وإحضارك إلى صفحة Zoom الرئيسية، ولن تتمكن من استعادة حسابك، ولكن يمكنك إنشاء ملف تعريف جديد فى أى وقت، وإليك كيفية حذف حساب Zoom الخاص بك.

1. افتح موقع Zoom على متصفح الإنترنت المفضل لديك على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

2. اضغط على "حسابي" فى الزاوية اليمنى العليا.

3. فى اللوحة اليمنى، اضغط فوق "إدارة الحساب" ضمن فئة "المسؤول".

4. اضغط فوق "ملف تعريف الحساب" ثم "إنهاء حسابي".

5. سيؤدى هذا إلى فتح نافذة منبثقة تطلب تأكيدًا لإنهاء حسابك، اضغط فوق الزر الأزرق "نعم" لإكمال العملية، وسيتم تسجيل خروجك وإحضارك إلى صفحة Zoom الرئيسية، حيث ستظهر نافذة منبثقة صغيرة، "إنهاء الحساب بنجاح."، ولن تتمكن من استعادة حسابك، ولكن يمكنك إنشاء ملف تعريف جديد إذا كنت ترغب فى ذلك.