شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثا جديدا لخدمة خرائطتها مخصص لفيروس كورونا.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرحها تحديثا جديدا لتطبيقها الشهير "خرائط جوجل"، والمرتبط بصورة كبيرة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وأوضح موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص ان تحديث "خرائط جوجل" يحتوى على ميزات جديدة، يمكنها مساعدتك على التنقل فى عالم متأثر بجائحة "كوفيد 19".

ويقدم "جوجل مابس" مجموعة من المعلومات الإضافية المرتبطة بـ"كوفيد 19" ومعلومات مفيدة حول الإرشادات المحلية والقيود المفروضة، ومواقع الاختبار الخاصة بفيروس كورونا فى الأماكن المحيطة به.

ويتضمن تحديث "جوجل مابس" إمكانية استخدام وسائل النقل العام، والتى يحتاج إلى الحرص على التباعد الاجتماعى، ويقدم معلومات حول معدل الازدحام المتوفرة فى الخرائط، ويمكن من خلال "خرائط جوجل" معاينة ميزات التحكم الصوتى، التى يمكن تمكينها بواسطة وضع القيادة الجديد لمساعد "جوجل" الذكى فى الخرائط، ولكن تلك التقنية تقتصر على المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية وفى نطاق الولايات المتحدة فقط.

ويمكن أن تساعدك خرائط جوجل أيضًا إذا كنت جائعًا، ولكنك لا ترغب فى الطهى، ويمكنك استخدامه لطلب توصيل الطعام إلى منزلك فى الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا والبرازيل والهند، وسترى من خلال "جوجل مابس" أوقات التسليم المقدرة قبل الطلب، وستتمكن من تتبع التسليم فى الوقت الفعلي.

أيضًا، بمجرد أن يصبح تناول الطعام فى المطاعم آمنًا مرة أخرى، ستتمكن من التحقق من حالة الحجز الخاص بك مباشرة من الخرائط (هذه الميزة مدعومة فى 70 دولة).