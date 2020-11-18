شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. هاتفا iPhone 12 Pro Max و Mini يتعرضان لاختبار النار والخدش والانحناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز هاتفا iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 mini اختبارات النار والخدش والانحناء، بعد أن حصلت قناة JerryRigEverything على يوتيوب على أجهزة من كل من iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 mini وأجرت اختبارات المتانة لهواتف أبل الجديدة، المدعومة باتصال 5G.

ووفقا لموقع Gadgets، اجتاز الهاتفان جميع الاختبارات بكل سهولة، وكان اختبار اللهب جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، حيث لم يظهر هاتفا أيفون أى علامات تلف حتى بعد 50 ثانية من نيران الولاعة البسيطة.

وفى اختبار الخدش، تم اكتشاف أن الهاتفين يتعرضان للخدش فى المستوى 6 على مقياس موس، مع وجود أخاديد أعمق فى المستوى 7، ومع ذلك، هذه الخدوش أقل بروزًا من المعتاد، إذ وضعت أبل درعها الخزفى الجديد على الشاشة لمزيد من الحماية، فهو شكل خاص من الزجاج يحتوى على بلورات خزفية مدمجة فى مصفوفة الزجاج، وتدعى الشركة أن هذا قد أدى إلى تحسين تحطم هواتف أيفون.

تم اكتشاف أن iPhone 12 mini به إطار من الألومنيوم، بينما يحتوى iPhone 12 Pro Max على إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتعرض الهاتفان للهب أخف لمدة 50 ثانية لكل منهما، وتمكن كلاهما من البقاء على قيد الحياة دون أى ضرر للبكسل، وكان هذا مثيرًا للإعجاب، واقترح زاك نيلسون من JerryRigEverything أن بلورات السيراميك يمكن أن تعمل كطبقة عازلة أيضًا.

ونجا كل من iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 mini أيضًا من اختبار الانحناء، والذى أظهر أن الهواتف الجديدة ذات جودة عالية.