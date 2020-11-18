تكنولوجيا: Huami تطلق ساعة Zepp Z الذكية بتصميم فاخر وبطارية تستمر لأسبوعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Huami عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Zepp Z التي تنطلق بتصميم فاخر، وعمر شحن يصل إلى أسبوعين، وسعر 349 دولار.

تتميز ساعة Zepp Z الذكية بغلاف من التيتانيوم المصقول مع سوارة معصم جلدية باللون البني، وتصميم دائري لوجه الساعة الذكية المميز بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تدعم ميزة always-on.

أيضاً يتميز تصميم ساعة Zepp Z الذكية بعدد 3 من الأزرار في الإطار الجانبي للساعة الذكية، حيث يأتي الزر المخصص بمتابعة الحالة الصحية في الأعلى، كما يعمل كإختصار سريع لقياس معدل ضربات القلب، ومستوى التوتر.

بينما يدعم زر التاج في المنتصف التنقل في واجهة الساعة الذكية، كما يدعم المستخدم أيضاً بميزة الإستجابة اللمسية لإظهار المعلومات، أيضاً تأتي ساعة Zepp Z بميزة دعم تتبع نشاط المستخدم في 12 نمط رياضي مع رصد معدل ضربات القلب، وأيضاً قياس نسبة الأكسجين في الدم.

كما تدعم ساعة Zepp Z تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً قياس مستوى التوتر، كما تتضمن نظام GPS مدمج، و GLONASS، وتدعم مساعد امازون الرقمي Alex، كما تنطلق بعدد 50 من أوجه الساعة الذكية، وتدعم تقنية البلوتوث 5.0 LE، كما تدعم مقاومة الماء 5ATM.

ساعة Zepp Z الذكية تأتي بقدرة بطارية 340 mAh لدعم عمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً، مع نظام لتوفير شحن البطارية، كما تدعم الساعة الشحن المغناطيسي عبر موصل USB-A، ويستغرق الشحن الكامل 2.5 ساعة، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 349 دولار في سوق الولايات المتحدة عبر الموقع الرسمي للشركة.

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