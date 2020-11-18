تكنولوجيا: سوني تقدم هاتف Xperia 10 III قريباً بمعالج Snapdragon 690 ودعم تقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف المتوسطة بتقنية 5G، حيث ينطلق هاتف Xperia 10 III خلال الفترة القادمة بمعالج Snapdragon 690.

كانت شركة سوني قد قدمت للأسواق اثنان من الهواتف المميزة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار من الفئة المتوسطة بتقنية 5G بعنوان Xperia 10 III.

وتقدم سوني هاتف Xperia 10 III قريباً برقاقة معالج Snapdragon 690، حيث تشير التسريبات إلى أن سوني تراجعت عن إطلاق هاتف Xperia 10 II Plus الذي أشير إلى أنه ينطلق بمعالج Snapdragon 720، حيث تؤكد التسريبات على أن سوني قامت بإلغاء خططها لهذا الإصدار للتركيز على إصدار 5G من الفئة المتوسطة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن أن تقدم سوني إصدار من الفئة المميزة بمعالج Snapdragon 875 وهو إصدار جديد من Xperia 1، وأخر من الفئة المتوسطة بمعالج Snapdragon 690، كما تقدم الإصدار الجديد من هاتف Xperia 5 في النصف الثاني من العام المقبل.

من جانب أخر تتميز رقاقة Snapdragon 690 التي تدعم هاتف Xperia 10 III بدقة تصنيع 8 نانومتر، كما ترتكز على معمارية سامسونج، وتضم اثنان من أنوية Cortex-A77 كبيرة الحجم، مع 6 من أنوية A55، وكرت شاشة Adreno 619.

ويدعم المعالج شاشة بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Xperia 1 III يأتي بأكثر من 4 من الكاميرات، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لمزيد من التفاصيل.

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