منتجات لشركة آبل بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي تتعرض للسرقة في المملكة المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن منتجات آبل باهظة الثمن، إلا أنها تحتفظ بقيمتها أثناء إعادة بيعها خاصة إذا كنت تعتني بها جيدًا، حيث لا يزال من الممكن إعادة بيعها بثمن جيد حتى بعد مرور بضع سنوات. وهذا هو سبب كونها تحظى بقيمة خاصة لدى اللصوص الذين يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على أموال جيدة من إعادة بيع سلع آبل المسروقة.

ولهذا السبب أيضًا لم يكن مفاجئًا حقًا معرفة أنه في المملكة المتحدة، تمكنت مجموعة من اللصوص من إيقاف شاحنة تحتوي على مجموعة من منتجات آبل التي تُقدر قيمتها بنحو 6.6 مليون دولار أمريكي وقاموا بسرقتها بالكامل. يبدو أنه تم التخطيط لهذه السرقة بعناية حيث تم تقييد سائق الشاحنة وحارس الأمن ولكنهم لم يصابوا بأذى.

عثرت الشرطة في وقت لاحق على الشاحنة المسروقة التي تم إفراغها بالفعل بحيث تم سرقة 48 منصة ناقلة من منتجات آبل إلى وسيلة نقل أخرى تابعة للصوص. تبحث شرطة نورثهامبتونشاير الآن عن شهود وأفراد ربما عُرضت عليهم منتجات آبل للبيع في ظل ظروف غير عادية وربما عُرضت عليهم بأسعار منخفضة بشكل مثير للريبة.

ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان يمكن بيع هذه الأجهزة. هذا لأن لدى شركة آبل نظام يمكنها من خلاله تعطيل المنتوجات المسروقة عن بعد، مما يعني أن هناك إحتمال أن يكون هؤلاء اللصوص قد سرقوا مجموعة من الأجهزة الباهظة الثمن غير الصالحة للإستخدام، على الرغم من أننا نعتقد أنه لا يزال بإمكانهم بيعها لأشخاص قد لا يعرفون شيئًا بشأن ذلك.