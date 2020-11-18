تويتر تُقرر منافسة خاصية القصص في إنستاجرام مع ميزة Fleets الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، إتضح أن شبكة تويتر تختبر ميزة جديدة تُدعى Fleets. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الميزة من قبل، فقد تم تصميم ميزة Fleets لتكون وسيلة مؤقتة لنشر المعلومات على الشبكة الإجتماعية، على غرار القصص في كل من إنستاجرام وسنابشات. وفي حالة إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون تويتر كثيرًا، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن الميزة متاحة الآن.

ووفقًا لشبكة تويتر، فقد صرحت بالقول : ” من خلال إختباراتنا في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، علمنا أن Fleets ساعدت الأشخاص على الشعور براحة أكبر عند الإنضمام إلى المحادثة – رأينا الأشخاص الذين حصلوا على Fleets يتحدثون أكثر على تويتر. وجد المستخدمين الجدد في تويتر أن Fleets وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في أذهانهم. نظرًا لأنها تختفي عن الأنظار بعد يوم، فقد ساعدت Fleets الأشخاص على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية والعادية “.

تشبه Fleets خاصية القصص ” Stories ” التي صممت لتكون مؤقتة بحيث يتم حذفها بعد 24 ساعة. هذا يعني أنك إذا أردت نشر شيء ما على تويتر دون أن يظهر بشكل دائم في حسابك، أو شيئا لا تشاركه عادة على صفحتك الرئيسية، فقد تكون ميزة Fleets خيارًا مناسبًا لك.

وفقًا للشركة، فقد بدأت هذه الميزة في الظهور لجميع المستخدمين، لذلك إذا لم ترها بعد، فلا داعي للقلق لأنها ستصل إليك في النهاية.