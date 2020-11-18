Adobe تُطلق النسخة التجريبية من تطبيق Photoshop لحواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1

فاطمة أيت طالب - دبي - التقييمات الخاصة بحواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 موجودة بالفعل، ومعظمها تقييمات إيجابية للغاية حيث أثنى الكثيرون على أداء هذه الحواسيب. ومع ذلك، هناك خيط واحد مشترك بين جميع هذه المراجعات والتقييمات وهو أنه في الوقت الراهن، لا توجد العديد من التطبيقات التي تم إعدادها للعمل مع المعالج Apple M1 الجديد.

كانت Adobe واحدة من الشركات التي أعلنت أنها ستُطور نسخ أصلية من التطبيقين Adobe Photoshop و Adobe Lightroom من أجل حواسيب آبل الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1. من المتوقع أن يتم عرض هذه التطبيقات في العام 2021، ولكن الخبر السار هو أن شركة Adobe أعلنت الآن أنها قامت بإصدار النسخة التجريبية من تطبيق Adobe Photoshop للحواسيب المُزودة بالمعالج Apple M1، وهي النسخة التي أصبحت متاحة الآن للتحميل.

ووفقًا لشركة Adobe، فقد صرحت بالقول : ” توفر هذه النسخة الأولية من تطبيق Adobe Photoshop لحواسيب آبل المُزودة بالمعالج Apple M1 العديد من ميزات الفوتوشوب الأساسية التي تعتمد عليها إحتياجات التحرير اليومية، وسنقوم كذلك بإضافة المزيد من الميزات في الأسابيع المقبلة. لاحظ أن شركة Adobe لم تقم بعد بدعم البرنامج التجريبي بشكل رسمي، ولكننا نريد أن نسمع منك، وهذا هو المكان المناسب لإعلامنا كيف تسير الأمور “.

وكما أوضحت الشركة، فهذه نسخة تجريبية مما يعني أنها لن تقدم كافة الميزات التي قد تتوقعها من إصدارات الفوتوشوب الرسمية، ولكنها قد تكون محل إهتمام أولئك الذين لديهم فضول بشأن كيف سيبدو تطبيق Adobe Photoshop المصمم خصيصًا لحواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1، وكيف سيكون أداؤه.