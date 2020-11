جوجل تطلق نسخة ‏ARM‏ من كروم لحواسيب آبل الجديدة

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة جوجل نسخة جديدة من متصفح الويب كروم موجهة خصوصًا لحواسيب ماك الجديدة من آبل التي تعمل بمعالج الشركة الجديد (إم1) M1 المبني على معمارية ARM.

We hit a bit of a snag with our rollout of the M1-native build of Chrome, so to keep our users in a good place, we paused that rollout and will pick it up again tomorrow. If you already have the M1 build, we have a workaround https://t.co/t5igTxF6Cm — Mark Chang (@mchang) November 18, 2020 مدير (كروم) لدى شركة جوجل – (مارك تشانج): إن الشركة تعتزم إطلاق نسخة ARM من متصفح كروم اليوم الأربعاء لحواسيب ماك الجديدة من آبل، مع الإشارة إلى أن الشركة بدأت بإطلاق النسخة يوم أمس الثلاثاء، ولكنها أوقفت الإطلاق مؤقتًا؛ لأن النسخة كانت تتوقف عن العمل على نحو غير متوقع.

ومن الناحية النظرية، قد تعمل النسخة الأصلية من المتصفح – الذي يشتهر باستهلاكه المرتفع لموارد الحواسيب – بكفاءة أكبر على أجهزة ماك القائمة على معالجات ARM.

وبدأت جوجل بطرح إصدار جديد من كروم يوم الثلاثاء، واصفةً إياه بأنه “أكبر مكسب في الأداء لكروم منذ سنوات”، وذلك بفضل بعض التغييرات الخفية. ولم تذكر الشركة في مدونتها أي شيء عن الإصدار الجديد المحسّن لأجهزة ماك القائمة على معالجات ARM.

وأطلقت شركة (أدوبي) Adobe يوم الثلاثاء نسخة خاصة بمعالجات (أي آر إم) ARM من برنامج تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أوإس.

وسيسمح الإصدار التجريبي الجديد من برنامج فوتوشوب لمالكي أجهزة: (سيرفس برو إكس) Surface Pro X من مايكروسوفت، أو (ماك بوك برو) MacBook Pro، أو (ماك بوك أير) MacBook Air، أو (ماك ميني) Mac mini – الجديدة التي تعمل بمعالج (إم1) M1 من آبل، بتشغيل فوتوشوب دون الحاجة إلى المحاكاة في أجهزتهم، مع الإشارة إلى أنه تجري محاكاة فوتوشوب في الوقت الراهن في أجهزة ويندوز التي تستخدم معالجات (أي آر إم)، أو من خلال منصة (روزيتا) Rosetta من آبل على نظام (ماك أوإس).

وإلى جانب دعم فوتوشوب، أعلنت شركة صناعة الألعاب (بليزارد) Blizzard أيضًا أن لعبة World of Warcraft ستعمل دون محاكٍ في أجهزة ماك التي تستخدم معالجات (أي آر إم).