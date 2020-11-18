آبل تُخفِّض معدل العمولة في متجر التطبيقات إلى 15%‏

دبي - يزن راشد - قالت شركة آبل اليوم الأربعاء: إنها ستُخفِّض معدل العمولة في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store إلى 15 في المئة لمطوري البرمجيات الذين لا تتعدى مبيعاتهم السنوية الصافية في منصتها أكثر من مليون دولار أمريكي.

وتحصل آبل حاليًا على عمولة قدرها 30 في المئة من السعر الإجمالي للتطبيقات المدفوعة، وعمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات التي تُقدَّم عن طريق متجر التطبيقات. وبالنسبة لبعض صانعي التطبيقات الصغار، فإنه يمكن للسياسة الجديدة أن تُخفِّض المبلغ الذي يدفعونه لشركة آبل إلى النصف.

وتقول شركة آبل: إن برنامج آب ستور للأنشطة التجارية الصغيرة App Store Small Business سيبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير القادم، وإن المطورين المؤهلين سيحصلون على العمولة المُخفَّضة لمتجر التطبيقات مقابل مشتريات التطبيقات المدفوعة، وعمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق. وسيتأهل المطورون الجدد الذين لم ينشروا أي تطبيق في متجر التطبيقات من قبلُ تلقائيًا للحصول على المعدل الجديد للعمولة.

ويُعتقد أن آبل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إبداء حسن النية للمشرعين في جميع أنحاء العالم الذين أصبحوا بصورة متزايدة يركزون في ممارستها التجارية لمتجر التطبيقات، الذي يعد الطريقة الوحيدة لمعظم الناس لتثبيت البرامج في هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية. ويقول تقرير صادر عن اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب المعني بمكافحة الاحتكار، والذي نُشر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: إن شركة آبل تحقق “ربحًا يتجاوز الحد الطبيعي” من متجر التطبيقات.

وأوضحت الشركة أن البرنامج الجديد مخصص للمطورين الصغار الذين يكسبون أقل من مليون دولار سنويًا عبر جميع تطبيقاتهم في متجر تطبيقات آبل بعد خصم رسوم آبل. وقالت الشركة: إنه بمجرد اجتياز المطورين لهذا الحد، فإنه سيُؤخذ معدل العمولة القياسي البالغ 30 في المئة. وإذا انخفضت مبيعاتهم لاحقًا عن مليون دولار في السنة التقويمية، فيمكن العودة إلى العمولة الأقل. وقالت شركة آبل: إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن شروط العمولات المخفضة خلال الشهر المقبل.

وقالت الشركة الشهر الماضي في تقرير سنوي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات: إن تخفيض معدل عمولة متجر التطبيقات قد يضر بالنتائج المالية للشركة. وتمثل إيرادات متجر التطبيقات جزءًا رئيسيًا من أعمال خدمات آبل، التي حققت 14.55 مليار دولار في الربع المنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل 22 في المئة من إيرادات الشركة لتلك المدة.

ولكن آبل ستظل تفرض رسومًا بنسبة 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيق للتطبيقات ذات الربح الأكثر، مما يعني أن التأثير في البيانات المالية لشركة آبل قد يكون ضئيلًا.

وتقول شركة آبل: إن متجر (آب ستور) يقدم نحو 1.8 مليون تطبيق. ويحقق الناشرون الكبار الذين لا تتجاوز نسبتهم 1 في المئة من عدد الناشرين الكلي نحو 93 في المئة من الإيرادات عبر متجر التطبيقات من آبل، و(بلاي ستور) من جوجل، وذلك بحسب تقرير لشركة تحليلات التطبيقات (سنسور تاور) Sensor Tower لعام 2019.