شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو تويتر يشكون من ميزة "فليتس" الجديدة للتغريدات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد كبير من مستخدمى الإنترنت عن شكواهم من عيب تقنى خطير، فى تقنية أطلقتها مؤخرا منصة التدوين المصغر "تويتر"، وأشار موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص إلى أن عدد كبير من المستخدمين اكتشفوا أن تقنية "فليتس" من تويتر، والتى تشبه تقنيات عرض القصص على انستجرام، معطلة فيها تماما كل الخوارزميات الخاصة بمكافحة التحرش.

وأعرب عدد كبير من مستخدمى تويتر عن غضبهم لعدم وجود أدوات لمكافحة التحرش عبر خدمة "فليتس"، فعلى سبيل المثال، لا يبدو أن الميزة تحترم إعدادات حظر المستخدمين، حيث أبلغ الأشخاص عن قدرتهم على وضع علامة على المستخدمين الذين قاموا بحظرهم.

كما غرد عدد من مستخدمى تويتر بقولهم إن تقنية "فليتس" تمكن المتابعين من توجيه مضايقات أو تحرش من دون منح المستخدم إمكانية حظرها أو حتى إشعار صاحب التغريدة بالأمر أو تحذير المتحرش من فعله هذا.

وردت "تويتر" على تلك التقارير بقولها إنها تسعى حاليا لإصلاح كلتا المشكلتين.

وقال متحدث باسم "تويتر" إنه من المفترض أن تحترم "فليتس" إعدادات الحظر، وأن الشركة تخطط لإضافة ميزة إعلام المستخدم بتعرضه لنوع من أنواع التحرش أو المضايقة.

وتابع بقوله: "نستمع دوما إلى كل التعليقات والآراء، ونسعى للحفاظ على مستخدمى تويتر لأنها أولوية قصوى بالنسبة لنا".