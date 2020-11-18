شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يضيف رابط لقاحات كورونا لمكافحة المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "ألفابت" المالكة لموقع يوتيوب، إنها ستضيف رابطًا لتقديم معلومات حول تطوير لقاحات COVID-19 إلى لوحة فيروس كورونا على موقعها، لتوسيع جهودها لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالوباء.

وقالت الشركة في بيان إن الرابط سيرسل المستخدمين مباشرة إلى معلومات لقاح COVID-19 الرسمية من مصدر خارجي مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أو منظمة الصحة العالمية، حيث يأتى ذلك بعدما انتشرت نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات فيروس كورونا الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من خلال الشخصيات المضادة للقاحات على يوتيوب ومقاطع الفيديو الفيروسية التي يتم مشاركتها عبر منصات متعددة.

وفي الأسبوع الماضي، وجدت دراسة أجريت في الولايات المتحدة وبريطانيا أن نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة تغذي عدم الثقة في اللقاحات ويمكن أن ترفع مستويات لقاحات COVID-19 المحتملة إلى أقل من المعدلات اللازمة لحماية المجتمعات من المرض، وفي أكتوبر، قالت منصة الفيديو إنها ستزيل مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات خاطئة حول لقاحات COVID-19، وستحظر أي محتوى به ادعاءات تتعارض مع إجماع السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية.

ويأتي تحرك يوتيوب يوم الثلاثاء بعد نتائج واعدة من جهود لقاح رئيسية، وقالت شركة Moderna يوم الإثنين إن لقاحها التجريبي COVID-19 فعال بنسبة 94.5٪ بناءً على البيانات المؤقتة من التجارب في المراحل المتأخرة، وقالت شركة Pfizer Inc الأسبوع الماضي إن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة تزيد عن 90٪.