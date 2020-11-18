شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهولندية تجرى المزيد من إجراءات مكافحة التجسس للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت الحكومة الهولندية بمجموعة من اللوائح الأمنية الجديدة لمقدمي خدمات الاتصالات، بما في ذلك القواعد الخاصة بموردي المعدات والبرمجيات وشرط السماح للأشخاص الذين يخضعون لفحص الخلفية الجنائية فقط بالوصول إلى الشبكات، بحسب موقع TOI الهندى.

ولعل المتطلبات، التي ستغطي مزودي الخدمة الرئيسيين، هي جزء من سلسلة من التحركات لتعزيز المعايير بعد تقييم عام 2019 للمخاطر التي تشكلها الصين والدول الأخرى التي تم تحديدها على أنها لديها "استراتيجية إلكترونية هجومية".

وفي مرسوم وزاري، حددت وزيرة الشئون الاقتصادية الصغيرة منى كيجزر أيضًا أنه يجب على مزودي خدمات الاتصالات الاحتفاظ ببيانات الشبكة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حالة الحاجة إليها لتحليل "التهديدات المتقدمة ونواقل الهجوم"، فيما منعت بريطانيا وفرنسا فعليًا شركة هواوي الصينية من المساعدة في بناء شبكات اتصالات 5G، وقالت الحكومة الهولندية العام الماضي إن البائعين يمكن استبعادهم إذا كانت لديهم "علاقات وثيقة مع حكومات أجنبية متورطة في التجسس".

ولم تذكر اسم هواوي على وجه التحديد، رغم ضغوط البرلمان للقيام بذلك، كذلك ففي الشهر الماضي، قالت KPN إنها ستستخدم شركة إريكسون السويدية لبناء العناصر الأساسية لشبكة 5G للهاتف المحمول، وفي مايو، وافق مجلس الشيوخ على قانون يمنح الحكومة سلطة منع عمليات الاستحواذ "غير المرغوب فيها" على شركات الاتصالات، حيث يتضمن ذلك التزامًا على أي مشتر محتمل لحصة تزيد عن 30٪ في شركة اتصالات هولندية أن يطلب من الحكومة أولاً.