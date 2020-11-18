شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه هجمات doxxing وطريقة لحماية معلوماتك الشخصية من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استخدام الملايين للإنترنت يوميا، يبتكر الهاكرز طرقا جديدة لاستهداف المستخدمين وسرقتهم وخداعهم، وتتغير الهجمات الالكترونية من حين لآخر، وواحدة من الهجمات المنتشرة هى doxing أو استقاء المعلومات الشخصية، والتى يمكن التعرف عليها كما يلى:

ما هو doxxing؟

هو عندما يستهدف مستخدم شخصًا أو مجموعة معينة عبر الانترنت، ويجد معلومات شخصية عنها، ثم ينشرها عبر الإنترنت، ويمكن أن تتضمن المعلومات الشخصية، على سبيل المثال لا الحصر، أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكترونى أو أفراد الأسرة أو الأزواج أو الأسماء الحقيقية أو أصحاب العمل أو الصور الشخصية.

فى معظم الأوقات، يعتبر الاستقصاء عن المعلومات شكلاً من أشكال المضايقات أو الانتقام الخبيثة من المشاهير أو الصحفيين أو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى أو السياسيين أو أى شخص لديه عادى.

اكتسب المصطلح شعبية فى مواقع لوحات الرسائل المظلمة مثل 4chan ، التى يفخر مستخدموها بأنهم مجهولون، فعلى سبيل المثال، تم استهداف صحفى فى The Daily Beast بعد أن نشر مقالاً نقدياً حول المرشح الرئاسى بيرنى ساندرز، وتلقى الصحفى سكوت بيكسبى آلاف الرسائل النصية والبريد الصوتى من أنصار ساندرز والمتصيدون عبر الإنترنت.

كيف تمنع نفسك من التعرض لهذه الهجمات؟

تعد محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعى بداية جيدة، لذلك قد ترغب فى التفكير فى إزالة بياناتك من الإنترنت، وجرب البحث عن اسمك فى جوجل أو تصفح موجزات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك للعثور على نوع المعلومات الشخصية التى تتم مشاركتها بشكل عام، وضع فى اعتبارك جعل حسابك خاصًا، مع حذف المنشورات أو التغريدات التى تحتوى على معلومات حساسة.

ويجب عليك أن تعزز أمان حسابك وابحث فى تفضيلات الخصوصية لمعرفة المعلومات التى تشاركها بشكل عام، إذ يحتوى كل من Facebook و Instagram و Twitter و YouTube على أدوات خصوصية لمساعدتك فى تحديد المعلومات التى تشاركها ومن يمكنه رؤيتها.

وإذا قمت بإدراج أفراد العائلة أو أصحاب العمل أو المساكن فى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، فتأكد من تعيينهم على "الأصدقاء فقط" أو إزالتها بالكامل، وقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك بشكل متكرر إلى حساباتك.