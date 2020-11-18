تكنولوجيا: ابل تعلن عن خفض رسوم متجر التطبيقات إلى 15% بدءاً من الأول من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل رسمياً اليوم عن خفض رسوم متجر التطبيقات للمطوريين بدءاً من الأول من يناير إلى 15%، على أن يشترط أن تقل أرباح المطوريين السنوية عن مليون دولار.

كانت شركة ابل قد حددت لمطوري التطبيقات رسوم بنسبة 30% من أرباح التطبيقات، إلا أن إبل كشفت اليوم عن التغييرات الجديدة التي تطرأ على سياستها في متجر التطبيقات.

وتأتي التغييرات الجديدة التي وضعت من ابل في إطار برنامج جديد يعرف ب”App Store Small Business”، حيث يتيح هذا البرنامج للمطور الذي يسجل أرباح سنوية أقل من مليون دولار في التطبيقات أن يتأهل للدخول في هذا البرنامج لخفض نسبة رسوم ابل من أرباح التطبيقات إلى 15%.

ولقد أشارت ابل إلى أن برنامج “App Store Small Business” سيشمل أغلب مطوري التطبيقات في متجر ابل تقريباً، إلا أن الشركة رفضت تحديد نسبة التطبيقات المؤهلة للدخول في البرنامج حتى الآن، أيضاً لم تكشف الشركة عن مدى تأثير خفض نسبة الرسوم على إيرادات متجر التطبيقات.

يذكر أن متجر تطبيقات ابل قد حقق إيرادات بقيمة 50 مليار دولار خلال 2019 وفقاً لتقرير من CNBC، لذا نترقب التغيير الذي سيطرأ على إيرادات ابل مع تنفيذ البرنامج الجديد وتطبيق النسبة الجديدة بدءاً من الأول من يناير العام المقبل.

المصدر

اعلان





