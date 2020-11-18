حواسيب Mac الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 متاحة الآن، ولكن أوقات الشحن بدأت بالتمدد

فاطمة أيت طالب - دبي - حواسيب MacBook الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 متوفرة الآن بحيث أصبحت متاحة للشراء في العديد من البلدان حول العالم. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تواجه مشكلة في مواكبة الطلب مما يفسر تمدد أوقات تسليم بعض الطرازات إلى أسبوعين.

لقد فحصنا الوضع في العديد من البلدان، وفي معظم الحالات يتوجب على العملاء الإنتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين ليتم شحن الحواسيب الخاصة بهم إليهم. يبدو Mac Mini 2020 هو الحاسوب الأكثر توفرًا، وسيتم شحنه في غضون 4 إلى 5 أيام.

لاحظ أن أوقات الشحن تختلف حسب سعة الذاكرة التي إخترت الحصول عليها. السبب في ذلك بسيط للغاية، على الرغم من أن شركة آبل لم تذكر ذلك أثناء حدث الإعلان الرسمي، فكل من الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينية ملحومة في اللوحة الأم. هذا يعني أن حواسيب Mac المُزودة بـ 256GB من الذاكرة التخزينية وحواسيب Mac المُزودة بـ 512GB من الذاكرة التخزينية تستخدمان لوحات أم مُختلفة، فالأمر ليس بهذه البساطة مثل وضع شريحة إضافية من الذاكرة العشوائية أو تبديل الذاكرة التخزينية M.2 SSD.

على أي حال، إذا كنت في عجلة من أمرك، يمكنك التحقق من المتاجر المحلية، قد تكون لديهم وحدات متاحة للإستلام من المتجر. بدأت متاجر آبل الفعلية في العديد من البلدان خدمة ” الشراء من الموقع والاستلام من المتجر ” والمعروفة بإسم ” Click and Collect ” لتقليل التواصل بين الموظفين والعملاء بسبب عمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي.