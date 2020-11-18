شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول رائد فضاء أسود يقيم بالمحطة الدولية..قائد بالبحرية وعمره 44 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) مساء الاثنين، واستطاع واحدا منهم دخول التاريخ بعد الرحلة التى استمرت 27 ساعة، وهو رائد فضاء ناسا فيكتور جلوفر الذى يعد أول شخص أسود يعيش فى محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، انضم جلوفر، 44 عامًا، إلى صفوف ناسا فى عام 2013 وهو قائد فى البحرية الأمريكية، لكنه الآن رائد الفضاء الأسود الرابع عشر الذى يسافر إلى الفضاء.



رائد فضاء

ويعد جلوفر جزء من مهمة Crew-1 التى تم إطلاقها من مركز كينيدى للفضاء فى 15 نوفمبر على متن Space Crew Dragon Capsule المسماة Resilience .

وقام جلوفر برحلة 240 ميلاً مع قائده مايكل هوبكنز ورواد الفضاء شانون ووكر وسويتشى نوجوتشى من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، وأرسلت وكالة ناسا أكثر من 300 رائد فضاء أمريكى إلى الفضاء، لكن 14 منهم فقط كانوا من السود، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى الرغم أن آخرين قد سافروا إلى محطة الفضاء الدولية أثناء مهمات مكوك الفضاء خلال تطويرها، فإن جلوفر هو أول رائد فضاء أسود يقيم لفترة طويلة كجزء من الطاقم.

قال جلوفر خلال مؤتمر الأسبوع الماضى : "إنه شيء يجب الاحتفال به بمجرد أن ننجزه، وكما تعلمون، يشرفنى أن أكون فى هذا المنصب وأن أكون جزءًا من هذا الطاقم الرائع وذوى الخبرة ''.



لحظة وصوله للمحطة الدولية

وأضاف جلوفر : "أتطلع إلى النهوض من هناك وبذل قصارى جهدى للتأكد من أننا، كما تعلمون، نستحق كل العمل الذى تم وضع فى إعدادنا لهذه المهمة"

جدير بالذكر أن حب جلوفر للفضاء بدأ فى المدرسة الإعدادية بعد مشاهدة إطلاق مركبة فضائية وبعد عقود حول هذا الحلم إلى حقيقة، إذ بدأ حياته المهنية فى البحرية الأمريكية كطيار تجريبى وشق طريقه إلى مستوى القائد، مما سمح له بالتحليق فى السماء فى طائرة McDonnel Douglas F / A-18- وهى طائرة مقاتلة ذات محركين وفوق سرعة الصوت

قال جلوفر فى فيديو ناسا: "لقد كان الطيران جزءًا مهمًا من حياتى المهنية وأنا أحب القيام بذلك، و6400 قدم ، هذا هو أعلى ارتفاع رأيته فوق الأرض حتى أصل إلى نقطة أبعد من ذلك، ستكون تلك لحظة خاصة بعض الشيء."