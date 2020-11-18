تكنولوجيا: الصين تقدم هاتف iPhone 12 مجاناً عند شراء هاتف MATE 40 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف iPhone 12 يقدم مجاناً في السوق الصيني الآن في عرض غير تقليدي عبر متجر Huihuibao الذي يقدم الهاتف بشكل مجاني عند شراء هاتف MATE 40 PRO.

تختلف العروض المجانية التي تقدم في سوق الهاتف عند شراء الهواتف المميزة بشكل خاص، إلا أن متجر Huihuibao الصيني قرر أن يقدم عرض مجاني غير مسبوق عند شراء هاتف هواوي الجديد MATE 40 PRO، حيث يحصل المستخدمين على هاتف iPhone 12 مجاناً.

وقد أعلنت هواوي عن سلسلة MATE 40 خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع الطلب على السلسلة الجديدة ليتخطى المخزون الحالي في الأسواق، لذا يصعب بالفعل الحصول على أعلى إصدارات هواوي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus.

من جانب أخر جاء عرض متجر Huihuibao المجاني في السوق الصيني على شبكة الإنترنت، حيث يستعد المتجر لبيع المرحلة الجديدة من Mate 40 Pro بدءاً من 26 من نوفمبر بسعر 990 دولار، على أن يحصل أول المستخدمين على iPhone 12 مجاناً عند الشراء.

ويأتي هاتف Mate 40 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف iPhone 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما سيتاح العرض للمستخدمين الذين سجلوا طلبات الشراء لهاتف Mate 40 Pro في عرض محدود.

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