تكنولوجيا: تطبيق Google Meet يدعم الآن التنبيه بزر رفع اليد في إجتماعات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث جديد لتطبيق Google Meet بمزيد من المميزات التي تقدم الدعم بآداء أفضل للمستخدمين في إجتماعات الفيديو، حيث يدعم التحديث الجديد الآن التنبيه بزر رفع اليد في إجتماعات الفيديو لطلب إستفسار أو للتحدث.

تقدم جوجل تحديث Google Meet لدعم المستخدمين في Workspace بشكل خاص، حيث تعمل الميزة على تفادي مقاطعة أحد أعضاء الإجتماع للحديث، حيث يمكن للمشترك الآن إستخدام زر مخصص لرفع اليد لتنبيه المتحدث الرئيسي لرغبة المشترك في الحديث أو الإستفسار.

وتحاكي هذه الميزة أحد المميزات التي قدمت سابقاً في تطبيق Zoom، حيث يمكن للمستخدمين رفع اليد لتنبيه المتحدث، أو جذب الإنتباه، ويقدم Google Meet الميزة عبر زر “Raise hand” في شريط التنقل في الجزء السفلي من التطبيق، حيث يمكن لأي من أعضاء الإجتماع النقر على الزر لتنبيه المتحدث.

أيضاً يمكن للمشترك خفض اليد الإفتراضية التي تظهر للمتحدث الرئيسي في أي وقت أثناء الإجتماع، كما سيتاح للمشرف على المجموعة أن يعمل على إختيار خفض اليد الإفتراضية لأحد المشتركين أو كل المشتركين، أيضاً سيظهر للمشرف ترتيب رفع اليد الإفتراضية من المشتركين.

ومن المقرر أن تتاح الميزة الجديدة اليوم في تطبيق Google Meet لمستخدمي Workspace، عدا مستخدمي Workspace Business Starter، ومستخدمي G Suite Basic وأيضاً الحسابات الشخصية في Google Meet.

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