شاشة الـ iPhone 12 Pro Max تجتاز إختبارات DisplayMate بالعلامة الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - الأن بعد أن أصبحت جميع الهواتف ضمن تشكيلة iPhone 12 Series متاحة للبيع وشقت طريقها للمستهلكين والمراجعين على حد سواء، فقد إختار فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة إجراء مراجعة كاملة لشاشة Super Retina XDR OLED الخاصة بـ iPhone 12 Pro Max والتي يبلغ حجمها 6.7 إنش.

تُظهر النتائج أداءً مذهلاً في جميع الجوانب لدرجة أن iPhone 12 Pro Max حطم 10 أرقام قياسية على مستوى الأداء. حصل هاتف آبل على أعلى تقييم A+ ودقة ألوان مثالية تبلغ JNCD 0.9. كانت دقة تباين الصور ودقة مقياس الكثافة عالية أيضًا.

تتميز شاشة Super Retina XDR OLED الجديدة كذلك بأعلى سطوع للشاشة البيضاء مقارنة مع أي شاشة OLED أخرى، فهو يصل إلى 825 شمعة في المتر المربع. يُمكن أن يصل محتوى HDR إلى 1200 شمعة. تحتوي الشاشة أيضًا على أدنى إنعكاس للشاشة والذي يبقى عن حدود 4.8 في المئة فقط بالإضافة إلى أدنى تباين في السطوع بزاوية عرض تبلغ 27% أثناء مشاهدتها من زاوية 30 درجة.





عمومًا، يُمكنكم الإطلاع على كافة الأرقام القياسية التي حطمتها شاشة الـ iPhone 12 Pro Max، ومعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الشاشة بما في ذلك الأشياء التي تجعلها مميزة عن بقية الشاشات على الموقع الرسمي لفريق DisplayMate إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.