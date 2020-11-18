Realme نجحت في بيع 6.3 مليون هاتف ذكي خلال Festive Days بالهند

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme اليوم أنها نجحت في بيع أكثر من 8.3 مليون منتج خلال فترة Festive Days بالهند، ومن بينها 6.3 مليون هاتف ذكي، وهذا ما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 20 في المئة.

أطلقت شركة Realme العديد من الهواتف الذكية هذا العام في محاولة لسد كل فجوة سعرية مُحتملة، كما قامت بتنويع قائمة منتجاتها من خلال إطلاق الأجهزة القابلة للإرتداء والتلفزيونات الذكية. كما أعلنت الشركة عن قابس ذكي، وكاميرا أمنية وفرشاة أسنان كهربائية، فضلا عن إثنتين من سماعات الأذن اللاسلكية التي تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء.

في الأونة الأخيرة، كشفت شركة Realme النقاب أيضًا عن الساعة الذكية Realme Watch S، والتي لا تتوفر حاليًا إلا في باكستان، ولكنها ستصل إلى المزيد من البلدان قريبًا.





غدًا، ستقوم شركة Realme بالإعلان عن الهاتف Realme 7 5G والذي من المتوقع أن يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme V5 5G وأن يمثل النسخة العالمية من هذا الأخير. وللتذكير، فقد جاء الهاتف Realme V5 5G مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يتيح إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme V5 5G كما يوحي إسمه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالضبط شبكات Sub-6GHz المستقلة وغير المستقلة، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.