معالج الرسوميات في Apple M1 ينجح في التفوق على بعض بطاقات الرسوميات من Nvidia و AMD

فاطمة أيت طالب - دبي - مع المعالج Apple M1 الجديد من آبل، تخلصت شركة آبل إلى حد كبير من الحاجة لإستخدام معالجات الرسوميات المنفصلة في بعض طرازات Mac، مثل معالجات AMD. بينما ترغب آبل من خلال ذلك إلى أن تعتمد أكثر على نفسها، إلا أن هناك سؤال مهم وهو ما مدى جودة معالج الرسوميات الخاص بشركة آبل في المعالج Apple M1، وكيف يمكن أن يصمد أمام المنافسين.
إتضح أن معالج الرسوميات في Apple M1 يعمل على نحو جيد، حيث بناءً على المعايير الأساسية، يبدو أنه تفوق على أمثال Nvidia GeForce GTX 1050 Ti و AMD Radeon RX 560. للتوضيح، Nvidia GeForce GTX 1050 Ti و AMD Radeon RX 560 لا تُعتبر بالضبط معالجات رسوميات عالية الأداء، فهي عبارة عن معالجات رسوميات متوسطة، لذا فإن تغلب Apple M1 عليها لا يُعتبر بالضبط الشيء الأكثر إثارة للإعجاب الذي رأيناه.
ومع ذلك، لكي نكون منصفين، يتم إستخدام المعالج Apple M1 في حواسيب آبل الأحدث والتي لا تعتمد عادة على إستخدام معالجات الرسوميات المنفصلة. بدلاً من ذلك، إعتمدت الحواسيب التي تستخدم المعالج Apple M1 على معالجات الرسوميات التي تأتي مدمجة مع معالجات Intel، لذلك لم تكن تمتاز بالكثير من القوة عندما يتعلق بالأمر بالرسوميات.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن Apple M1 تفوق بسهولة على معالجات الرسوميات هذه هي إشارة إلى أنه إذا كنت ترغب في تشغيل بعض الألعاب على Mac الجديد الخاص بك والمُزود بالمعالج Apple M1 أو أداء مهام تتطلب المزيد من قوة المعالجة الرسومية، فقد يتمكن من التعامل مع بعض من ذلك. سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان آبل تقديم نسخة من المعالج Apple M1 في المستقبل يُمكنها تقديم أداء أقوى على مستوى الرسوميات.
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