شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد رامبو بطل لعبة مورتال كومبات 11 الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "ألعاب "وارنر براذرز" واستوديوهاتNetherRealm ، اليوم عن إعلان " مورتال كومبات11"، وبحسب الشركة المنتجة ستكون اللعبة عبارة عن مواجهة مرتقبة، تشق طريقها إلى جزء شائق وجديد من ألعاب القتال وهو "11Mortal Kombat، كما تضم اللعبة شخصيتين تاريخيتين رامبو مقابل تيرميناتور، اللذين يمثلهما سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر.

وتجمع المواجهة الكلاسيكية اثنين من رموز الوحشية بطريقة مذهلة من الألف إلى الياء، وتسلط المباراة الضوء على"رامبو" وهو جندى القوات الخاصة السابق، ضد "تيرميناتور T-800" ، الذى قاتل السايبورج الفتاك".

وينضم "Rambo" إلى القائمة كمقاتل جديد ويمكن اللعب بهذه اللعبة لمحبى ألعاب القتال الوحشى فى 19 نوفمبر، وفقا للشركة المنتجة، واللعبة كجزء من لعبة مورتال كومبات 11 و"Kombat Pack 2" ، والشخصية تتميز بصوت وشبه الممثل "سيلفستر ستالون"، جنبا إلى جنب مع متغيرات بشرة الشخصية المستوحاة من "الدم الأول" "رامبو: الدم الأول الجزء الثاني" و"رامبو الثالث".

وبينما شخصية تيرميناتور"The Terminator T-800" مستوحاة من فيلم "Skydance وبارامونت بيكتشرز "المدمر: الظلام مصير"، ويتميز بشبه الممثل "أرنولد شوارزنيجر".

وقالت الشركة المنتجة: "من المقرر إطلاق لعبة "القتال المميت 11"عالميا، اعتبارا من 19 نوفمبر، على جميع منصات الجيل السابق و الجيل الجديد، وستكون هناك ترقية للجيل الجديد متاحة كجزء من تحديث مجانى للمحتوى بالتزامن مع إطلاق اللعبة، مما يوفر دقة 4K ديناميكية ومرئيات محسنة وأوقات تحميل محسنة".

الجدير بالذكر أن "مورتال كومبات" هى سلسلة ألعاب قتالية وحشية، دموية وعنيفة، من إنتاج شركة ميدواى للألعاب الأمريكية (المعروف الآن باسم نيثرريلم ستوديوز).

وبدأت السلسلة بإصدار الجزء الأول فى عام 1992، ثم توالت الأجزاء بعد ذلك على مرورا بأجهزة بلاى ستيشن بأجزاءها الأربعة.

وتعرضت اللعبة القتالية لسيل من الانتقادت اللاذعة بسبب احتوائها على كمية مبالغ بها من الدماء ومشاهد القتل وتقطيع الأوصال البشرية، وتميزت اللعبة بحركة الفايتاليتى وهى باختصار عبارة عن حركة ختامية يختم بها اللاعب المباراة، وبها يقتل منافسه بطريقة شرسة ووحشية، وفيها قدر من الإذلال، ولكن لا تخلو من الخيال، وآخر إصدار كان باسم مورتال كومبات إكس فى عام 2015، وحاليا تم الإعلان عن الجزء 2 العودة، القتال المميت 11، وسوف ينطلق أواخر شهر نوفمبر.