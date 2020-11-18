شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغييرات جديدة بالحسابات البنكية للمستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية جملة من التغييرات الكبرى، التى تخص الحسابات البنكية للمستخدمين، وأوضح موقع "جى إس إم آرينا" التقنى أن جوجل أجرت تغييرات كبرى فى تطبيق Google Pay للدفع الإلكترونى، والتى باتت ترتبط حاليا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى.

وستمنح تلك التغييرات الكبرى تطبيق "جوجل باي" إمكانية العمل على جميع المتاجر، مثلها مثل خدمة "آبل باي" لمستخدمى "آيفون".

وقدمت "جوجل" فى مقطع فيديو، كل التفاصيل لتطبيق "جوجل باي" الجديد، الذى يعمل على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس".

وسيعمل تطبيق جوجل الجديد فى بادئ الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم تفعيلها لباقى دول العالم فى وقت لاحق.

وسيتعاون نظام جوجل المصرفى الجديد مع الحكومات المختلفة، والتى تمنح المستخدمين أيضا أدوات الإنفاق المرئية، وتوفير طرق سهلة لإدارة عمليات الإنفاق تلك.

ويتوقع الخبراء أن تطور جوجل تلك التقنية لتطلق فيما بعد "بنك جوجل" المصرفى الخاص بها، والذى يمكن أن يكون واحد من أقوى المؤسسات المصرفية فى العالم.