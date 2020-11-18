- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 10:29 صباحًا
التباعد الاجتماعي ضرورة لتجنب عدوى كورونا
ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد .
أعلن فريق كرة قدم في اليابان توظيف رجل آلي ”روبوت“ في متجره الرسمي للتحقق من التزام الزوار بارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.
ويقوم الروبوت Robovie بإرشاد زوار المتجر الرسمي لنادي ”سيريزو أوساكا“ (Cerezo Osaka)، ويحذر العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية الشعاع الليزري الثلاثي الأبعاد أنهم لا يرتدون أقنعة أو لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.
واستخدم الروبوت، الذي طوره المعهد الدولي لأبحاث الاتصالات المتقدمة ATR، هذا الأسبوع بشكل تجريبي، وقد يستمر استخدامه على الأقل حتى نهاية الشهر.
وتدعو السلطات اليابانية إلى توخي اليقظة بعد عودة ظهور الحالات، حيث يصبح الطقس أكثر برودة، ويقضي الناس المزيد من الوقت في الداخل.
ويوفر الروبوت الجديد استجابة مبتكرة للتحديات التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي، ومؤشرا على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بتقديم حلول للمشكلات البشرية.
ويأمل مطورو Robovie أن تقلل التجربة من الاتصال الوثيق بين المتسوقين والموظفين، مضيفين أنهم يعتقدون أن معظم الناس يشعرون بإحراج أقل عندما يطلب منهم الروبوت ذلك بدلا من البشر.
واستخدمت اليابان الروبوتات خلال مراحل عديدة من جائحة كورونا كما أنها سخرتها للعديد من الأغراض مثل توصيل الأدوية والأطعمة للمرضى، وغير ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر روبوتات تلزمك بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.