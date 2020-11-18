تكنولوجيا: تطبيق Nvidia Broadcast يقدم تجربة إحترافية للبث المباشر تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستحوذ خدمات البث المباشر على إهتمام قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم في السنوات الأخيرة، ولقد قدمت Nvidia تطبيق Nvidia Broadcast لدعم المستخدمين في تحويل أي غرفة إلى مسرح منزلي بتجربة إحترافية في البث المباشر ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

إتسعت رقعة مستخدمي خدمات البث المباشر بشكل ملحوظ مؤخراً، حيث شهدت خدمة Twitch على سبيل المثال زيادة كبيرة في عدد المستخدمين بنسبة 89%، بينما إرتفعت نسبة المشاهدة في الخدمة إلى نسبة 56%، ومع هذا التطور السريع الذي تشهده خدمات البث المباشر، يأتي تطبيق Nvidia Broadcast لتعزيز وترقية تجربة البث المباشر إلى مستوى جديد.

انطلقت سلسلة GeForce RTX 20 خلال الفترة الماضية مع برنامج NVIDIA Encoder، لدعم المستخدمين بأعلى مستوى في جودة عرض الفيديو، بينما تدعم عملية تفريغ العمل من وحدة المعالجة على تعزيز الإطارات في الألعاب.

كما حرصت شركة NVIDIA على العمل والتعاون مع أفضل تطبيقات البث المباشر مثل OBS، و Discord، و Streamlabs إلى جانب Twitch Studio وأيضاً XSplit بهدف تحسين آداء وكفاءة عملية البث المباشر.

ولقد ساهمت المميزات السابقة في تحسين جودة ترميز الفيديو، إلا أن تطبيق Nvidia Broadcast جاء لدعم وتعزيز تجربة البث المباشر لتأتي بتجربة إحترافية تحاكي المسرح المنزلي، وذلك من خلال تحسين كفاءة وآداء الميكروفونات والكاميرة بتقنية ترتكز على الذكاء الإصطناعي لترتقي هذه الأدوات إلى مستوى إحترافي يدعم المستخدم بكافة المميزات المطلوبة لجذب قاعدة أكبر من المشاهدين في البث المباشر.

تقنية الذكاء الإصطناعي في Nvidia Broadcast

يرتكز عمل تطبيق Nvidia Broadcast على ثلاثة من مميزات تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي وهي:

تقنية لإزالة الضوضاء: تعمل هذه التقنية على دعم تطبيق Nvidia Broadcast في إزالة الضوضاء الخلفية من الميكرفون الخاص بعملية الإدخال في البث المباشر، حيث سيتم دعم المستخدم في إزالة أصوات مثل أصوات الحيوانات، أو أصوات الأجراس من الخلفية على سبيل المثال.

الخلفية الإفتراضية: تستخدم هذه الميزة تقنية الذكاء الإصطناعي لتحويل الخلفية الخاصة بكاميرة webcam إلى خلفية إفتراضية مثل لقطة من الألعاب أو صورة بديلة أو تحويل الخلفية إلى مشهد ضبابي.

ضبط تلقائي للإطارات: تعمل هذه الميزة على إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لتتبع حركة رأس المستخدم وضبط الإطار بشكل تلقائي مع حركة المستخدم من جهة إلى أخرى بتجربة تحاكي المصور الإحترافي، وهي من المميزات التي تدعم المستخدم بكفاءة في بث الألعاب مع الأصدقاء في Discord، أو في مؤتمرات الفيديو في تطبيق Zoom.

Nvidia Broadcast يدعم المستخدمين لبدء تجربة إحترافية في عالم البث المباشر

تقدم Nvidia تطبيق Nvidia Broadcast لتعزيز تجربة المستخدمين في البث المباشر لتأتي بمستوى أفضل وأكثر كفاءة، حيث يمكن للمستخدم بخطوات بسيطة من خلال هذا التطبيق أن يحول أي غرفة إلى مسرح منزلي متكامل لبدء عملية البث المباشر بمستوى إحترافي، وذلك عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي التي تحول الأجهزة المستخدمة في عملية البث من الميكروفون وكاميرة webcam لتقدم أفضل آداء.

كما يدعم تطبيق Nvidia Broadcast العديد من تطبيقات البث المباشر أو الدردشة الصوتية وأيضاً تطبيقات مؤتمرات الفيديو الشائعة بين الكثير من المستخدمين.

سلسلة RTX تعزز عمل تطبيق Nvidia Broadcast

يتوافق تطبيق Nvidia Broadcast في العمل مع إصدارات Nvidia من كرت الشاشة التي تشمل سلسلة GeForce RTX، و TITAN RTX وأيضاً Quadro RTX، حيث يدعم معالج Tensor Core AI في كروت الشاشة تنشيط شبكات الذكاء الإصطناعي في الوقت الفعلي لعملية البث المباشر في التطبيق مع تشغيل الألعاب في نفس الوقت.

كما تجلب سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 مستوى جديد من الإحترافية في تطبيق NVIDIA Broadcast، وذلك من خلال دمج مسرع لمؤثرات الصوتيات والفيديو يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم في البث المباشر بآداء يحاكي المحترفين.

أيضاً تنطلق سلسلة GeForce RTX 30 بالجيل السابع من NVIDIA Encoder والذي يتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب أو التطبيقات الإبداعية بأعلى آداء أثناء البث مع أعلى جودة في التشفير.

من جانب أخر تدعم Nvidia المستخدمين في حالة عدم الترقية للإصدارات الجديدة من خلال تصحيح RTX Voice الذي سيتيح لمستخدمي الإصدارات القديمة من GeForce GTX تجربة ميزة إلغاء الضوضاء في الخلفية بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

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يدعم الإختيار الأمثل في تكوينات أجهزة الحاسب المكتبي المستخدم في الدخول إلى عالم البث المباشر بآداء إحترافي، ولتجميع جهاز الحاسب المكتبي الذي يضم أفضل إصدارات Nvidia من سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX، في كرت شاشة NVIDIA RTX 3070 مع معالجات Ryzen يقدم موقع انفني أرك الجهاز الأمثل بسعر6699 ريال سعودي.

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